Вакарчук показал средний палец россии со сцены в Варшаве (видео)

Артист не скрывал своих эмоций, в чем его активно поддерживали зрители.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который ранее дал первый в истории концерт на ЧАЭС, во время своего выступления на благотворительном концерте в Польше решил не разбрасываться словами и коротко объяснил свое отношение к россиянам. Прямо со сцены в Варшаве музыкант показал россии средний палец.

Видео с выступления опубликовал Telegram-канал NEXTA. Прежде чем на пальцах показать свое отношения к рф, Вакарчук произнес сильную речь об украинском народе, в которой также не забыл поблагодарить Польшу и ее народ за всестороннюю помощь.

"Мы знаем, что мы идём в будущее гордо и уверенно, потому что такая нация, как украинцы, с помощью таких друзей, как Польша, обязательно победит" — сказал артист со сцены, добавив, что россии не удастся поставить украинцев на колени и смотреть в прошлое, ведь Украина смотрит только вперед.

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После этих мощных слов, музыкант коротко и без лишних слов выразил свое мнение о россии и россиянах, подняв средний палец. Отметим, что реакция зрителей была очень одобряющей, судя по крикам и бурным овациям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что гражданская супруга Святослава Вакарчука Евгения Яцута беременна во второй раз. А впервые лидер "Океан Эльзы" стал отцом в 2021 году: Евгения подарила музыканту сына, которого назвали Иваном.