Вакарчук показав середній палець росії зі сцени у Варшаві (відео)

Артист не приховував своїх емоцій, в чому його активно підтримували глядачі.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який раніше дав перший в історії концерт на ЧАЕС, під час свого виступу на благодійному концерті у Польщі вирішив не розкидатися словами та коротко пояснив своє ставлення до росіян. Прямо зі сцени у Варшаві музикант показав росії середній палець.

Відео з виступу опублікував Telegram-канал NEXTA. Перш ніж на пальцях показати своє ставлення до рф, Вакарчук виголосив сильну промову про український народ, в якій також не забув подякувати Польщі та її народу за всебічну допомогу.

"Ми знаємо, що ми йдемо в майбутнє гордо і впевнено, бо така нація, як українці, за допомогою таких друзів, як Польща, обов’язково переможе", - сказав артист зі сцени, додавши, що росії не вдасться поставити українців на коліна і дивитись у минуле, адже Україна дивиться лише вперед.

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Після цих потужних слів, музикант коротко і без зайвих слів висловив свою думку про росію та росіян, піднявши середній палець. Зазначимо, що реакція глядачів була дуже схвальною, судячи з криків та бурхливих овацій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що громадянська дружина Святослава Вакарчука Євгенія Яцута вагітна вдруге. А вперше лідер "Океан Ельзи" став батьком у 2021 році: Євгенія подарувала музикантові сина, якого назвали Іваном.