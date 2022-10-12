"Океану Ельзи" исполнилось 28 лет: как менялись кумиры миллионов украинцев (фото, видео)

За время существования группа сильно изменилась

Легендарная украинская рок-группа "Океан Ельзи", которая неоднократно признавалась лучшей группой Восточной Европы, 12 октября празднует 28 годовщину со дня основания.

Группа была основана во Львове в 1994 году, хотя ее история начинается двумя годами ранее, когда вокалист Андрей Голяк создал группу "Клан тиші". К нему тогда присоединились гитарист Павел Гудимов, бас-гитарист Юрий Хусточка и ударник Денис Глинин.

Позже они познакомились со Святославом Вакарчуком, который стал регулярно участвовать в репетициях группы.

"Океан Ельзи", которому суждено было полюбиться миллионам слушателей по всему миру, был создан 12 октября 1994.

Первый серьезный концерт группы состоялся 14 января 1995 года, когда они спели на площади перед Львовским оперным театром перед семитысячной аудиторией, а позже в том же году выходит их первая кассета, скромно названная "Демо 94-95".

Позже в том же году они поучаствовали в фестивале "Червона Рута" и с тех пор их известность стремительно пошла вверх. Уже в 1996 году они участвовали в фестивалях не только в Украине, но и в Германии, Польше и Франции.

Дебютный альбом "Там, де нас нема" вышел в 1998 году.

С тех пор песни группы начали занимать первые места в чартах, в том числе и Европейских. Всего за 28 лет у группы на счету 9 альбомов, 4 сборника и более 30 синглов.

Состав группы неоднократно менялся, сегодня в нем состоят Святослав Вакарчук (вокалист, автор музыки и слов), Денис Глинин (ударник), Денис Дудко (бас-гитарист), Милош Елич (клавишник, аранжировщик) и Владимир Опсеница (гитарист).

Группа не остается в стороне от войны и продолжает гастролировать по Украине и Европе, собирая деньги на нужды украинских военных.