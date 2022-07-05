У Вакарчука народилася дочка: як її назвали

Це друга дитина артиста

У лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, який раніше потужно звернувся до українців із розбомбленої площі у Харкові, народилася дочка Соломія. Дитина з’явилася на світ 21 червня, але відомо про це стало тільки зараз.

Як передає "Телеграф", радісну новину повідомила у Facebook менеджер гурту "Океан Ельзи" Вікторія Хоменко у вівторок, 5 липня.

Як повідомляє прес-служба музиканта, дівчинку назвали Соломією. Ім’я, яке обрали дитині батьки, означає "мир".

Варто додати, що близько року тому, 19 червня 2021 року, у Вакарчука народився син Іван.

У команді артиста додають, що тато та мама Соломії та Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. Вакарчук зі своєю обраницею просять з повагою поставитися до їхнього рішення та права на приватне життя.

Вакарчук знову став татом

Як відомо, артист особливо не афішує особисте життя. Про те, що громадянська дружина Вакарчука Євгенія Яцута вагітна вдруге було відомо вже після повномасштабного вторгнення у травні 2022 року. І те, жінку з животом, що округлився, помітили журналісти на кінофестивалі в Каннах.

Вакарчук та Яцута

Нагадаємо, в 2021 році Вакарчук повідомив про розлучення з першою дружиною Лялею Фонарьовою. Пара пробула разом близько 20 років. У червні того ж року у співака народився первісток – син Іван. Його мама – продюсерка українського продакшена Radioaktive Film Євгенія Яцута.