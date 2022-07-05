У Вакарчука родилась дочь: как назвали малышку

Это второй ребенок артиста

У лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, который ранее мощно обратился к украинцам с разбомбленной площади в Харькове, родилась дочь Соломия. Малышка появилась на свет 21 июня, но известно об этом стало только сейчас.

Как передает "Телеграф", радостную новость сообщила в Facebook менеджер группы "Океан Эльзы" Виктория Хоменко во вторник, 5 июля.

Как сообщает пресс-служба музыканта, девочку назвали Соломией. Имя, которое выбрали ребенку родители, означает "мир".

Стоит добавить, что около года назад, 19 июня 2021 года, у Вакарчука родился сын Иван.

В команде артиста добавляют, что папа и мама Соломии и Ивана решили не разглашать какую-либо другую информацию. Вакарчук со своей избранницей просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь.

Вакарчук снова стал папой

Как известно, артист особо не афиширует личную жизнь. О том, что гражданская жена Вакарчука Евгения Яцута беременна во второй раз было известно уже после полномасштабного вторжения, в мае 2022 года. И то, женщину с округлившимся животом заметили журналисты на кинофестивале в Каннах.

Вакарчук и Яцута

Напомним, в 2021 году Вакарчук сообщил о разводе с первой женой Лялей Фонаревой. Пара пробыла вместе около 20 лет. В июне того же года у певца родился первенец – сын Иван. Его мама — продюсер украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута.