"Это огромная мотивация": Вакарчук рассказал о дочке, родившейся во время войны (видео)

Младшей дочке Святослава Вакарчука исполнилось полгода

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который во время полномасштабной российско-украинской войны во второй раз стал отцом, трогательно рассказал о полугодовалой дочке. Соломия появилась на свет 21 июня 2022 года. По словам музыканта, рождение детей в такое непростое время предусматривает огромную ответственность, но вместе с тем дает колоссальную мотивацию.

Об этом Вакарчук рассказал в интервью ведущей Наталье Мосийчук, опубликованном на ее Ютуб-канале во вторник, 3 января. Артист признался, что появление дочери — один из самых важных положительных моментов ушедшего 2022 года. Благодаря малышке Вакарчук, по его словам, стал еще сильнее.

Так, фронтмен "Океан Эльзы" отметил, что в рождении ребенка в 2022 году, который стал сложнейшим для украинцев, видит определенный символизм.

"Я считаю, что рождение ребенка во время войны, с одной стороны, это большая ответственность, которая падает тебе на плечи. А с другой стороны, это моральный бронежилет, который тебе дает силы. Это огромная мотивация, — считает Вакарчук. — Поэтому тяжело, даже страшно за бойцов, у которых рождаются в это время дети. Но я знаю, насколько им это помогает, я теперь это чувствую на себе. Ты в этот момент становишься вдвое сильнее".

Артист обещает, что как только его дети подрастут, чтобы громкая музыка им не навредила, возьмет наследников на свой концерт. Вакарчук пожелал всем детям, которые появились на свет в период полномасштабной войны, знать о событиях только из учебников по истории и никогда не осознать по-настоящему ужасы военного времени.

Как сообщалось, в 2021 году Святослав Вакарчук сообщил о разводе с первой женой Лялей Фонаревой, с которой пробыл вместе около 20 лет. Ныне состоит в гражданском браке с продюсеркой Евгенией Яцутой. 19 июня 2021 года у них родился сын Иван, 21 июня 2022 года — дочь Соломия (имя означает "мир").

Ранее "Телеграф" рассказывал, что группе "Океан Эльзы" исполнилось 28 лет.