Всемирно известная группа перепела хит Вакарчука "Обійми" (видео)

Легендарная песня "Океана Эльзы" зазвучала по-новому

Фронтмен известной украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который во время войны второй раз стал отцом, перевыпустил свой хит "Обійми". Ремикс вышел в кооперации с основателем всемирно известной британской группы "Massive Attack" Робертом Дель Наей.

Ремикс под названием "Obiymy" (Legacy of War Mix) 3 марта появился на youtube-канале "Battle Box". Как отмечает сам Вакарчук в своем инстаграме, трек был выпущен в поддержку Украины, а все средства с него будут переданы для восстановления разрушенных домов в Киевской области в сотрудничестве с фондами Legacy of War Foundation и UNITED24.

Певец добавляет, что он познакомился с Робертом летом 2018 года после знакового концерта группы "Massive Attack" в Киеве. "Все, кто был тогда, точно запомнили фразу на украинском, бегущую на экране позади музыкантов и ставшую, как оказалось, пророческой — "Мы во всем этом вместе". Именно Роберт стал одним из первых, кто позвонил мне после полномасштабного вторжения. Тогда же у него родилась идея этого трека. Спасибо тебе, друг, за поддержку Украины. Это ценно!", — пишет лидер "Океана Эльзы".

Ранее мы сообщали о казусе, который вышел с новой песней Потапа. В феврале рэпер посвятил новый трек украинским волонтерам, однако уже через несколько часов его захейтили в сети. Оказалось, что слова песни не нравятся даже его поклонникам и, собственно, волонтерам. Главная проблема кроется в словах, подобранных музыкантом — в песне он решил соединить народные мотивы вроде "где была" (как в народных песнях о дочери, которая гуляла всю ночь непонятно с кем) и "волонтерила". Ситуация получила настолько широкую огласку, что украинцы даже решили попробовать составить нечто подобное с помощью чата GPT. В комментариях отмечается, что у искусственного интеллекта "получилось даже лучше, чем у Потапа".