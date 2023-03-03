Всесвітньо відомий гурт переспівав хіт Вакарчука "Обійми" (відео)

Легендарна пісня "Океану Ельзи" зазвучала по-новому

Фронтмен відомого українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який під час війни вдруге став батьком, перевипустив свій хіт "Обійми". Ремікс вийшов у кооперації із засновником всесвітньовідомого британського гурту "Massive Attack" Робертом Дель Наєю.

Ремікс під назвою "Obiymy" (Legacy of War Mix) 3 березня з’явився на youtube-каналі "Battle Box". Як зауважує сам Вакарчук у своєму інстаграмі, трек було випущено в підтримку України, а всі кошти з нього будуть передані для відновлення зруйнованих осель у Київській області у співпраці з фондами Legacy of War Foundation та UNITED24.

Співак додає, що він познайомився з Робертом влітку 2018 року — після знакового концерту групи "Massive Attack" у Києві. "Всі, хто був тоді, точно запам'ятали фразу українською, яка бігла на екрані позаду музикантів і стала, як виявилось, пророчою — "Ми у всьому цьому разом". Саме Роберт став одним із перших, хто подзвонив мені після повномасштабного вторгнення. Тоді ж у нього народилась ідея цього треку. Дякую тобі, друже, за підтримку України. Це цінно!", — пише лідер "Океану Ельзи".

Раніше ми повідомляли про казус, який вийшов із новою піснею Потапа. У лютому репер присвятив новий трек українським волонтерам, однак вже за кілька годин його захейтили у мережі. Виявилося, що слова пісні не до вподоби навіть його шанувальникам та, власне, волонтерам. Головна проблема криється у словах, підібраних музикантом — у пісні він вирішив поєднати народні мотиви на зразок "де була" (як у народних піснях про доньку, яка гуляла цілу ніч незрозуміло з ким) і "волонтерила". Ситуація набула настільки широкого розголосу, що українці навіть вирішили спробувати скласти щось подібне за допомогою чату GPT. У коментарях зауважується, що в штучного інтелекту "вийшло навіть краще, ніж в Потапа".