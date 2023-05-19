Со словами из украинской народной песни: KALUSH и Jerry Heil посвятили трек победе Украины в войне (видео)

В лирическом треке, по словам авторов, много символизма

После триумфа песни "Стефания" группы Kalush Orchestra, которую сыграла на фортепиано Кейт Миддлтон, артисты продолжают радовать фанов новыми работами. Так, группа KALUSH представила новый трек "Стіни" в дуэте с певицей Jerry Heil. Это не первое сотрудничество исполнителей, ведь фаны уже полюбили их совместную работу "Хвилі".

Как сообщает пресс-служба артистов, KALUSH и Jerry Heil посвятили лирическую композицию победе Украины в войне. Видео на трек "Стіни" опубликовано в YouTube в пятницу, 19 мая 2023 года.

Необычность фита в том, что куплет Jerry Heil написан от имени юного парня. Таким образом, по словам артистки, ей хотелось подчеркнуть контраст.

"Первый припев сбивает с толку: "не вернусь на весні". Неужели парень погиб? Но так как его образ — это символ моего несгибаемого народа в песне, то во втором припеве звучит объяснение: "Я повернусь — і випаде сніг", а в эпилоге — "я вернусь, як коси торкнуться стебел". То есть он выстоит и принесет победу домой летом, и выпадет снег как символ чуда", — рассказывает Jerry Heil.

Кроме того, придает символизму наличие в песне строк из обрядового украинского народного творчества "Зеленеє жито, зелене". Услышать эти слова можно в конце трека.

"Мы верим в скорую победу Украины! И следующая наша песня обязательно будет об этом. Сегодня же мы хотим спеть нашу с Джерри песню "Стіни", которая, надеемся, станет мантрой нашей победы уже этим летом", — говорит лидер KALUSH, Олег Псюк.

По словам артистов, их новый фит ждали многие поклонники, о чем они постоянно писали в соцсетях и спрашивали на концертах. По словам Jerry Heil, ей комфортно сотрудничать с рэпером.

"Мне нравится наша синергия, нравится кач, который Олег умеет создать на сцене и его уникальный стиль исполнения. Надеюсь в ближайшее время записать еще одну песню — но уже победную!" – говорит о сотрудничестве с лидером KALUSH Jerry Heil.

Ранее "Телеграф" сообщал, что неожиданным дуэтом порадовали слушателей группа "Океан Эльзы" и певица Kola. Артисты впервые спели вдвоем, но уже получили десятки теплых отзывов.