Зі словами з української народної пісні: KALUSH і Jerry Heil присвятили трек перемозі України у війні (відео)

В ліричному треку, за словами авторів, багато символізму

Після тріумфу пісні "Стефанія" гурту Kalush Orchestra, яку зіграла на фортепіано Кейт Міддлтон, артисти продовжують радувати фанів новими роботами. Так, гурт KALUSH презентував новий трек "Стіни" у дуеті зі співачкою Jerry Heil. Це не перша співпраця виконавців, адже фани вже полюбили їхню спільну роботу "Хвилі".

Як повідомляє пресслужба артистів, KALUSH та Jerry Heil присвятили ліричну композицію перемозі України у війні. Відео на трек "Стіни" опубліковано в Youtube у п’ятницю, 19 травня 2023 року.

Незвичайність фіта в тому, що куплет Jerry Heil написаний від імені молодого хлопця. Таким чином, за словами артистки, їй хотілось підкреслити контраст.

"Перший приспів спантеличує: "не вернусь на весні". Невже хлопець загинув? Але так як його образ — це символ мого незламного народу в пісні, то в другому приспіві звучить пояснення: "Я повернусь — і випаде сніг", а в епілозі — "я вернусь, як коси торкнуться стебел". Тобто він вистоїть і принесе перемогу додому влітку, і випаде сніг як символ чуда", — розповідає Jerry Heil.

Крім того, додає символізму наявність у пісні рядків з обрядової української народної творчості "Зеленеє жито, зелене". Почути ці слова можна наприкінці треку.

"Ми віримо у скору перемогу України! І наступна наша пісня обов’язково буде про це. Сьогодні ж ми хочемо заспівати нашу з Джері пісню "Стіни", яка, маємо надію, стане мантрою нашої перемоги вже цього літа", — говорить лідер KALUSH, Олег Псюк.

За словами артистів, на їхній новий фіт чекало багато шанувальників, про що вони постійно писали у соцмережах і запитували на концертах. За словами Jerry Heil, їй комфортно співпрацювати з репером.

"Мені подобається наша синергія, подобається кач, який Олег вміє створити на сцені і його унікальний стиль виконання. Сподіваюся найближчим часом записати ще одну пісню — але вже переможну!" — говорить про співпрацю з лідером KALUSH Jerry Heil.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що неочікуваним дуетом порадували слухачів гурт "Океан Ельзи" і співачка Kola. Артисти вперше заспівали удвох, але вже отримали десятки теплих відгуків.