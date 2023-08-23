"Без обмежень" і Злата Огнєвіч випустили зворушливу пісню до Дня Незалежності: на кліп надихнув Іван Франко (відео)

Місце зйомок артистами обрано не випадково, автори посилаються на легендарних "Каменярів"

Гурт "Без обмежень" і співачка Злата Огнєвіч до Дня Незалежності України презентували спільний трек "Народжені вільними". Це перша дуетна робота артистів.

Кліп з’явився на Youtube-каналі колективу 23 серпня 2023 року. У композиції йдеться про силу та міць українського народу, народжених сильними і вільними українцями.

Як розповідає Злата Огнєвіч, новий трек присвячено непереможним українцям, які ніколи не будуть миритися з несправедливістю, завжди виборюватимуть свою свободу та йтимуть до останнього заради Незалежності. Тоді як фронтмен "Без обмежень" Сергій Танчинець зазначає, що трек не схожий ні на творчість гурту, ні на композиції співачки.

"Пісня має сильний месседж, який ми хочемо донести до кожного українця. "Народжені вільними" – це маніфест сильних, незалежних та вільних духом людей", — поділився Танчинець.

Трек поєднує елементи року та поп-музики. На кліп артистів надихнула відома робота українського письменника Івана Франка "Каменярі". Так, зйомки відео відбулись в кам’яному кар’єрі, який функціонує. Локація стала для авторів роботи відображенням сили та міці. Як скелі у вірші Франка бороли сильні та могутні каменярі, так і українці нині борються за незалежність і волю.

Дуетний трек артистів отримав багато схвальних відгуків користувачів. В коментарях до кліпу українці пишуть:

"Як чудово лунає українська мова. Кліп дуже цікавий. Виконання просто неймовірне! Дякую";

"Надзвичайно гарно! Чудовий дует! Виконання — супер! Україна завжди буде вільною!";

"Дуже сильно… Отакі ми українці- вільні та нескорені. Дякуємо за новий хіт!"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що хітмейкер YAKTAK випустив пісню "Уночі", а в кліпі вперше знявся зі своєю дівчиною Алісою. Більше про цю роботу та славу під час війни артист розповів в ексклюзивному інтерв’ю.