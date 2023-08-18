Слава во время войны, "Порічка" и гитара из скейта: интервью с хитмейкером YAKTAK

О новом треке, странной выходке фанатки на концерте, отношении к Лободе и Брежневой в интервью с YAKTAK

"Солодка порічка, що росте по річках", "Я шукаю погляд твій, де ж ти загубилась": вряд ли вы не пропели сейчас эти сроки. Автор этих хитов, котоые возглавляют топы Shazam и Apple Music, молодой исполнитель YAKTAK.

Ярослав Карпук (настоящее имя певца) родом с Волыни, поселка Старая Выжовка Ковельского района. С детских лет увлекался музыкой. Сельской сцены было мало, поэтому пошел на "Голос.Діти" в 2019 году. И не зря – взял "серебро".

Настоящая слава пришла к певцу во время полномасштабной российско-украинской войны. Треки "Порічка", "Погляд", "Наречена", "Не мовчи", "Вродлива" набирают миллионы просмотров в Youtube. Украинцы полюбили молодого исполнителя за искренность и простоту. Сегодня, 18 августа 2023 года, у него снова премьера, о которой вскоре.

Накануне релиза "Телеграф" пообщался с YAKTAK и расспросил о первом в его жизни концертном туре, выступлениях для военных, шароварщине, российских артистах в украинских чартах и не только.

– Почему YAKTAK? Думаю, популярный вопрос, но не все читатели в курсе. Как выдумали псевдоним? Какой смысл вкладывали в него?

- Я хотел придумать какой-нибудь яркий псевдоним, который будет запоминаться. Долго думали с командой и придумали YAKTAK. Такая интересная игра слов "як" и "так". Оно прикольно звучит, а вообще у этого есть еще особый смысл, который мы захотели оставить внутри.

- Вы заняли второе место в проекте "Голос. Діти" в 2019 году, хиты же появились лишь через несколько лет. Почему после участия в "Голосе" был такой перерыв? Почему не удалось развивать популярность сразу после шоу?

– Мне было 13 лет, какая популярность? Как ее развивать? Я был простым парнем с Волыни, который приехал на "Голос" показать себя. Что делать с этим дальше – понятия не было.

- Хотели бы в будущем занять судейское кресло "Голоса"?

– Хороший вопрос, не могу дать однозначный ответ.

Полный текст интервью читайте на украинском языке.