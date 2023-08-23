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Погода на День Независимости: будет ли дождь в Украине на праздник

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Дети
Дети. Фото Pixabay

Минимальная дневная температура местами будет 25 градусов тепла

После недельной жары Украину "посетило" снижение дневной и ночной температуры. Хотя иногда синоптики прогнозировали дожди, но на праздник Дня Независимости в большинстве городах страны зафиксируется небольшая облачность.

Как сообщает Meteofor, 23-24 августа украинцев будет беспокоить свежий ветер, достигающий 8-9 м\с. Его максимальную скорость следует ожидать днем и вечером.

Погода во Львове на 23-24 августа

Во Львовской области в ближайшие дни ожидается переменная облачная погода, местами с дождями. В среду с ночи небо покрылось облаками и, как следствие — начались осадки с грозой, которые продержатся до обеда. А праздник Дня Независимости обещает быть ясным. Температура воздуха днем будет +26 градусов, а ночью опустится до +14…17 ° C. 23 августа дует умеренный ветер, 7 м/с, а на следующий день уменьшится до слабых 4 м/с.

Погода во Львове на 23-24 августа
Погода во Львове на 23-24 августа

Погода в Киеве на 23-24 августа

В столичном регионе в среду ожидается переменная облачность, а на праздник — солнечная погода. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла, а ночью остынет до +16 ° C. 23-24 августа прогнозируется умеренный ветер — 7 м/с.

Погода в Киеве на 23-24 августа
Погода в Киеве на 23-24 августа

Погода в Харькове на 23-24 августа

Дожди также обошли и восток Украины, хотя иногда облака будут "плавать" по небу. Днем температура в городе поднимется до 25...26 градусов тепла. В ночное время отметки термометров будут танцевать в пределах +14…16 ° C. В среду-четверг дует свежий ветер, 8 м/с.

Погода в Харькове на 23-24 августа
Погода в Харькове на 23-24 августа

Погода в Донецке на 23-24 августа

Этот город готовится к солнечным дням. Температура воздуха днем поднимется до +26 ° C. Ночью отметки термометров покажут 16…17 градусов тепла. Ветер 23-24 августа ожидается свежий, 9-10 м/с.

Погода в Донецке на 23-24 августа
Погода в Донецке на 23-24 августа

Погода в Днепре на 23-24 августа

В течение двух дней в этой области солнце и облака будут постоянно сменять друг друга. Днем столбики термометров достигнут отметок +26…27 ° C, а ночью будут снижаться до 17 градусов тепла. Свежий ветер будет дуть в 23-24 августа, максимальная скорость которого достигает 9 м/с.

Погода в Днепре на 23-24 августа
Погода в Днепре на 23-24 августа

Погода в Одессе на 23-24 августа

Жители Одесской области готовятся к переменной облачности. На праздник Дня Независимости утром и вечером будет ясная погода. Воздух днем прогреется до +29...32 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +21...23 ° C. В середине рабочей недели прогнозируются порывы слабого ветра, 5 м/с.

Погода в Одессе на 23-24 августа
Погода в Одессе на 23-24 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на юге Украины. В частности, в Одессе холодных дней и ночей будет становиться все больше.

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#Погода #Август #Погода в Украине #Прогноз погоды