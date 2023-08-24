"У цій боротьбі важливий кожен": Зеленський потужно привітав українців із Днем Незалежності (відео)

Глава держави подякував усім, хто причетний до незалежності нашої країни

Володимир Зеленський звернувся до співгромадян із нагоди Дня Незалежності України. Він назвав цей день святом вільних, сильних, рівних та гідних людей.

У своєму зверненні глава держави наголосив, що незалежність – це цінність для кожного українця, за що зараз вони борються. Він зазначив, що у цій боротьбі важливий кожен громадянин.

"У великій війні немає маленьких справ. Немає марних. Немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів. Коли ми відзначаємо Незалежність України, кожен відчує у ній своє. Кожен може запитати себе: "А де ти в українській незалежності? Що твого додалося до незалежності? А чим ти допоміг незалежності?"

І сьогодні я хочу присвятити це вітання саме тобі. Тому, хто дає Україні незалежність. Тобі, воїне, ти став на захист України. Я дякую кожному солдатові і матросу, кожному сержанту і старшині, кожному офіцеру і генералу.

Вам – батькові українського воїна. Вам – матері українського захисника. Всім українським сім’ям, які виховали у своїх дітях любов до України та відвагу захищати її щосили", — сказав глава держави.

Також Зеленський подякував кожному, хто чекає на своїх рідних з фронту і тим, хто щодня молиться за них.

"Тих, хто дзвонить чи пише таке важливе: "Як ти?" Щоб почути таке бажане: "Все добре". Таке цінне: "Я тебе люблю". "Наш син зробив учора перший крок". "Дочка сьогодні сказала: "Тато", — додав він.

У своїй промові він подякував усім, хто забезпечує зв’язок у країні, українським дітям, українським переселенцям, педагогам, медикам, енергетикам, поліцейським, пожежникам, рятувальникам, журналістам, тим, хто виробляє ракети і дрони, саперам, землеробам, підприємцям, перевізникам, платникам. податків, волонтерів, спортсменів, культурних працівників

"Важливим є кожен, хто пережив окупацію. Хто тримав на площах український прапор. Хто досі в окупації. Але тримає наш прапор так, щоб окупантів не знайшов. Хто чекав і хто дочекався України. Кого поранили, хто втратив кінцівки, але не втратив себе, і головне, що ми всі тебе не втратили. Хто пережив полон, у кого забрали свободу, але не свободу, хто не втратив Україну в собі, хто повернувся і продовжує битися. І ті, хто повернуться. Обов’язково. : всі важливі – і люди, і дії, і слова, бо ми всі зробили так, що коли один каже: "Слава Україні!", весь світ відповідає: "Героям слава!", — сказав Зеленський.

Раніше "Телеграф" підбив підсумки війни в Україні, яка триває вже півтора року.