Півтора року "великої війни": головні висновки та очікування для України та росії

Опір агресору продовжуватиметься, доки Україна не зламає хребет путінського режиму

У четвер, 24 серпня, українці не лише відзначають День Незалежності, але й сумують про півтора року з початку широкомасштабної російської агресії. Нової фази цієї війни, що триває з 2014 року.

Що відбувається зараз у військовій, політико-дипломатичній та інформаційній сферах, як ситуація може розвиватися далі і які висновки можна вже зробити? Про це опитані експерти розповіли "Телеграфу".

Ми показали силу, проте шлях до Перемоги буде непростим

Голова правління неурядової організації "Майдан закордонних справ", член політради партії "Сила та честь", експерт-міжнародник Олег Бєлоколос акцентує:

— Українська держава вистояла перед навалою наймогутнішої воєнної диктатури у світі. Наші Збройні Сили показали, що вони сьогодні є одними з найсильніших у Європі, а наша протиповітряна оборона стала однією з найкращих у світі. На нашому боці все демократичне населення Землі. Нас підтримують матеріально та морально всі люди доброї волі на всіх континентах. Наш прапор тепер знають практично усі.

Проте, зазначає експерт, ще доведеться пройти непростий шлях до Перемоги. Але, впевнений він, наш опір агресору продовжуватиметься доти, доки не буде зламано хребет путінського режиму.

— Санкції завдають шкоди Кремлю, рубль стрімко слабшає. Однак самими тільки санкціями російських загарбників не зупинити, — упевнений Олег Бєлоколос. — До того ж ми переконалися, що у світі є й ті, хто керується виключно своїми вузькими меркантильними інтересами і продовжує підтримувати стосунки з москвою. Тому сьогодні нашими головними завданнями має бути оперативне зосередження всіх сил та ресурсів на досягненні Перемоги, рішуче викорінення всього, що заважає нам протидіяти ворогові, подальше зміцнення відносин з нашими партнерами, які допомагають нам у стримуванні російської агресії.

Росіяни отримали серйозні удари, але Захід дав їм фору

Полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що ключовий висновок із півтора року повномасштабної війни — ні "Києва за три дні", ні всієї України за три тижні росіянам, як вони планували, захопити не вдалося.

— Вони зганьбилися по повній програмі. Риторика пропагандистської машини, божевільні кремлівські плани розбилися об стійкий український спротив. Безперечно, відбулася кристалізація українського суспільства та армії. І саме це сприяє тому, що ми не просто тримаємо оборону, а й б’ємо ворога. Хто б міг півтора року тому припустити, що російська армія, бувши у більшості, у підсумку вестиме оборонні бої, відступатиме, зазнаватиме колосальних втрат? Імідж збройних сил рф, створюваний російською пропагандою десятиліттями, імідж самої цієї держави як нібито одної з найпотужніших на планеті було знищено за 18 місяців широкомасштабної війни в Україні, — наголошує військовий експерт.

За його словами, на сьогодні зрозуміло, що війна продовжуватиметься. Наші очікування березня-квітня цього року не були трансформовані у формат "до кінця осені можемо звільнити навіть Крим". Бої вздовж усієї лінії фронту йдуть дуже серйозні, зазначає полковник. І перспективи завершення поки що не проглядаються.

— У тому числі через непослідовну позицію наших західних партнерів, — вважає Владислав Селезньов. — Таке відчуття, що вони дають нам зброї стільки, щоб ми не програли. Але не дають стільки, щоби ми виграли.

Безумовно, це створює серйозні проблеми для українських Сил оборони, зазначає експерт. Внаслідок цього ми втрачаємо наших воїнів та темпи наступу.

— Росіяни отримали майже дев’ять місяців фори для створення максимально укріпленої оборони. І тепер нам доводиться з боями прориватися крізь мінні поля. А окупанти мін не шкодують. На деяких ділянках фронту до п’яти мін на квадратний метр. У таких умовах, а також за тотальної переваги супротивника у повітрі, говорити про те, що ситуація в короткостроковій перспективі може змінитися, не доводиться, — пояснює полковник.

Слід також враховувати, продовжує він, що у росіян дуже серйозна система радіоелектронної боротьби, вони різко нарощують використання дронів-камікадзе. До того ж кількісно артилерія рф, хоч і добряче пошарпана нашими ударами, все ще перевершує наші можливості. Нехай вона не така далекобійна та високоточна, як ті західні зразки, що партнери надають Україні, але "арти" у росіян ще дуже і дуже багато, запевняє Владислав Селезньов. Як і бронетехніки. Як і особового складу. Ракет поменшало, але і їх, на жаль, ще вистачає для періодичних масованих атак, не кажучи вже про одиничні пуски.

Говорячи про очікування, експерт пропонує згадати східну приказку про те, що іноді соломинка може зламати хребет верблюду. На його думку, саме в такій ситуації зараз є російська оборона.

— Росіяни зібрали на півдні угруповання під сто тисяч, намагаючись не дати нам перебити сухопутний коридор до Криму. Але там у них така "солянка", що не факт, що зможе досить довгий період стримувати тиск наших Сил оборони. Але, — наголошує Владислав Селезньов, — тут важливо, щоб Україні вистачило сил та засобів, резервів, ресурсів проломити ворожу оборону та розвинути вже стратегічну наступальну операцію. Поки що ми бачимо успіхи ЗСУ в районі Урожайного (Донецька область), Роботине (Запорізька область). Достатньо динамічна ситуація в районі Вугледару, на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському напрямках. Обидві сторони постійно маневрують, і є багато факторів, які можуть у той чи інший момент змінити ситуацію на полі бою.

До війни звикли, і почалися політичні ігри

Політолог, медіаексперт Денис Гороховський зауважує, що війна в Україні стала буденністю.

— До неї звикли як усередині України, так і за її межами. Українці навчилися жити за умов війни. Показово, що за півтора року вектор змістився з питання виживання на права і свободи. Тому наше суспільство дискутує на тему проведення виборів в умовах війни та відкриття кордонів для тих категорій, кому сьогодні виїзд за кордон заборонено, — наголошує експерт.

Ми бачимо, продовжує він, що дедалі більше політичних сил та груп впливу починають активно займатися самопіаром та воювати один з одним за увагу електорату.

— Основною проблемою є те, що більшість представників різних груп політичної опозиції піаряться не на власних позитивних кейсах, а на банальній критиці влади. І іноді буквально ретранслюють російську пропаганду лише для того, щоби знизити рейтинг влади, — вважає Денис Гороховський.

При цьому, зазначає він, чи будуть вибори в умовах війни і про які саме вибори йдеться — парламентські, президентські чи місцеві, — сьогодні однозначно сказати не може ніхто. Але піар-кампанії йдуть уже повним ходом, на них витрачають мільйони гривень, які за сьогоднішніх умов можна було використати набагато продуктивніше.

— Загалом, з одного боку, у цій тенденції можна побачити певний позитив: країна продовжує жити та думати про своє майбутнє. З другого, у багатьох може скластися хибне відчуття, що Перемога — це вже щось зумовлене і можна розпочинати внутрішні політичні розбірки. Що в підсумку може дуже нашкодити як суспільству в цілому, так і безпосередньо фронту, — попереджає експерт.