У NYT назвали свої цифри втрат ЗСУ та російської армії в Україні

У США дають різні оцінки втрат

За півтора року повномасштабного вторгнення росії в Україну сумарні втрати обох армій могли досягти півмільйона людей.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, який отримав цю цифру від неназваних американських "посадових осіб".

За інформацією видання, втрати росії в Україні могли досягти 300 тисяч людей, з яких 120 тисяч убитими, а 170-180 тисяч пораненими.

Джерела NYT також повідомляють, що втрати України становили близько 70 тисяч загиблих та 100-120 тисяч поранених.

"Офіційні особи попередили, що цифри втрат, як і раніше, важко оцінити, оскільки вважається, що москва зазвичай занижує кількість убитих і поранених на війні, а Київ не розкриває офіційні дані", — йдеться в повідомленні.

Видання також повідомляє, що російські втрати суттєво зросли під час затяжних боїв за Бахмут на початку року, а Україна втратила "тисячі військовослужбовців" у перші тижні контрнаступу під час спроб прориву лінії оборони на південному напрямку.

У повідомленні зазначено, що українські втрати значно знизилися після зміни тактики на активні обстріли російських позицій, проте тепер у США побоюються, що ЗСУ швидко вичерпають доступні снаряди.

Американські чиновники при цьому кажуть, що загальна чисельність українських збройних сил становить близько 500 тисяч осіб, тоді як росія має 1,33 мільйона.

"Оціночні дані для України та росії засновані на супутникових знімках, перехопленнях повідомлень, повідомленнях у соціальних мережах та новинних ЗМІ від журналістів у країні, а також на офіційних повідомленнях обох урядів. Оцінки відрізняються навіть усередині уряду США", — йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося раніше, напередодні у Великій Британії підрахували, що за весь час вторгнення росіяни втратили в Україні половину своєї боєздатної армії.