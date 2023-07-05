Стала вдвічі слабшою: у Британії озвучили величезні втрати армії росії на війні
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Незважаючи на втрати, окупанти змогли сповільнити наступ ЗСУ
росія зазнає колосальних втрат на війні в Україні. З лютого 2023 року армія окупантів втратила майже половину своєї боєздатності.
Про це у коментарі Financial Times повідомив командувач Збройних Сил Великобританії Тоні Радакін.
За його словами, лише у танках втрати росіян становили близько 2,5 тис. одиниць.
"У росії минулого року використали на війні 10 млн. артилерійських снарядів, але в кращому випадку можуть виробляти 1 млн. снарядів на рік. На війні рф втратила 2,5 тис. танків, а в кращому випадку може виробляти 200 нових танків на рік", — сказав він.
При цьому Радакін додав, що окупантам вдалося ускладнити контрнаступ ЗСУ високою щільністю мінних полів. Також на його перебіг впливає відсутність прикриття ЗСУ з повітря та не повною мірою поставлене українській армії озброєння Заходу.
Раніше "Телеграф" писав про те, що у Міноборони розповіли про успіхи настання українських військових. Там зазначили, що публікації у ЗМІ про просування ЗСУ йдуть із запізненням на добу чи дві, бо це вимоги безпеки операцій.