Стала вдвічі слабшою: у Британії озвучили величезні втрати армії росії на війні

Незважаючи на втрати, окупанти змогли сповільнити наступ ЗСУ

росія зазнає колосальних втрат на війні в Україні. З лютого 2023 року армія окупантів втратила майже половину своєї боєздатності.

Про це у коментарі Financial Times повідомив командувач Збройних Сил Великобританії Тоні Радакін.

За його словами, лише у танках втрати росіян становили близько 2,5 тис. одиниць.

"У росії минулого року використали на війні 10 млн. артилерійських снарядів, але в кращому випадку можуть виробляти 1 млн. снарядів на рік. На війні рф втратила 2,5 тис. танків, а в кращому випадку може виробляти 200 нових танків на рік", — сказав він.

При цьому Радакін додав, що окупантам вдалося ускладнити контрнаступ ЗСУ високою щільністю мінних полів. Також на його перебіг впливає відсутність прикриття ЗСУ з повітря та не повною мірою поставлене українській армії озброєння Заходу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Міноборони розповіли про успіхи настання українських військових. Там зазначили, що публікації у ЗМІ про просування ЗСУ йдуть із запізненням на добу чи дві, бо це вимоги безпеки операцій.