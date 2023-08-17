Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко розповів "Телеграфу" про передвиборчі плани Офісу президента.

Нездорова метушня відбувається навколо виборів в Україні. Нагадаю, що чергові парламентські, якби не війна, проходили б вже цієї осені. Але навесні президент Володимир Зеленський чітко заявив, що поки що у нас діє воєнний стан — виборів не буде. І логічно послався на Конституцію, яка забороняє будь-які вибори у такий час.

Однак наприкінці липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук раптом заявив, що воєнний стан не забороняє проводити вибори в Україні.

А вже у серпні секретар РНБО Олексій Данілов, як і президент у травні, раптом згадав, що в умовах воєнного стану ніхто вибори не влаштовуватиме.

При цьому в серпні ж колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україні потрібне оновлення влади, а від правильного вибору нібито залежатимуть багато життів.

Я маю інформацію з наукових кіл. Наймають університети, щонайменше двічі на місяць проводять соцопитування та фокус-групи. Інформацію та настрої українців збирає та аналізує Офіс президента постійно. І на цій підставі влада приймає рішення — поводитися зараз, щоб не допустити падіння рейтингів президента, ОП, партії "Слуга народу", власне всієї правлячої братії.

Вже зрозуміло, що "Слуга народу" бренд зашкварений. Не злічити скандалів із представниками правлячої партії. Скільки їм довелося з цього приводу "скинути з поїзда"! І тенденція триває. То Арістова женуть за мальдівське "відрядження". То колишнього "слугу" Дубинського ганяють. То на хабарі черговий представник партії влади попадеться. Як той самий Гунько за земельні ігри.

Гостро назріла потреба ребрендингу. Що дозволить і відкинути зашкварений баласт — і постати черговими "новими обличчями". Щойно на горизонті замаячить можливість виборів, СН точно перейменують. Швидше за все, у щось пов’язане із Зеленським. Типу Блок Зеленського. Хоча вже був Блок Петра Порошенка (БПП), згодом перейменований на "Європейську солідарність". Думаю, у новій-старій політсилі точно буде використано прізвище чинного президента.

Звісно, Офіс президента хотів би провести вибори (і парламентські, і президентські) зараз, поки рейтинги відносно в порядку. Але ні суспільство не готове (сотні тисяч воюють, близько двох мільйонів за кордоном, мільйони в окупації). Жодна Конституція не дозволяє (під час воєнного стану не можна проводити вибори). Ні наші союзники не погоджуються, бо це будуть псевдовибори. А закордонні партнери зараз дуже можуть впливати на внутрішню політику в Україні, адже вливають у наш бюджет величезні кошти, дозволяючи виплачувати ту ж соціалу, підтримують у військовому плані. І не зважати на їхні умови офіційний Київ просто не може. Тому, хоч би як хотілося це ОП, виборів під час війни не буде.

Ну, а періодичне медійне спливання Арестовича — не випадкове. Він намагатиметься підібрати під себе частину російськомовного електорату сходу та півдня. Перетягувати на себе тих, хто голосував раніше за Партію регіонів, пізніше — за ОПЗЖ та їм подібних. Гадаю, Арестович працює за домовленістю із ОП. Таким чином, є можливість дроблення російськомовного електорату. Розподіл його між умовними Бойком, Арестовичем і Зеленським.

Скоріш за все, Арестович пройде п’ятивідсотковий бар’єр. І буде у Зеленського та Ко ще одна дружня партія у парламенті. Принаймні такі види із ОП зараз.

Думаю, спорудять партію і під аграрного бізнесмена, президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка, який останнім часом став досить медійною персоною. Це буде такий собі аналог Олега Ляшка. Такі клоуни (привести в Раду корову, принести вила) народу подобаються і свої п’ять чи більше відсотків зазвичай беруть. Такий собі сільський пролетаріат.

Ну і для міського пролетаріату вигадають щось…

Впевнений, що в Офісі президента розробляють усі ці проекти. Сподіваючись зберегти владу і другим строком Зеленського, і гарантованою більшістю в парламенті. Але не факт, що їхнім планам судилося здійснитися.