Вибори під час війни: Данілов розставив крапки над "і" у галасі навколо слів Стефанчука

Українців обурила сама можливість думок щодо проведення голосування без участі військових

Після того як голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що воєнний стан не забороняє проводити вибори в Україні, у мережі піднявся справжній галас, який чи не переріс у скандал. Зокрема, багатьох українців обурила сама можливість думок про проведення голосування без участі військових.

Втім, в інтерв’ю "Українській правді" секретар РНБО Олексій Данілов розставив усі крапки над "і" у цьому питанні.

Він зазначив, що уряд зобов’язаний забезпечити всім без винятку громадянам роль у виборчому процесі, а в умовах воєнного стану йому важко уявити, як це має бути організовано.

"Як будуть голосувати хлопці і дівчата, які сьогодні знаходяться під Бахмутом, які знаходяться сьогодні на інших ділянках фронту. Як це фізично зробити? А якщо вони не будуть голосувати, тоді це несправедливо. Вони захищають нашу країну. От вони мають кинути і кудись іти голосувати чи як? Хто собі як це уявляє? А ті громадяни, які знаходяться зараз за межами нашої країни, які тимчасово виїхали?", — Каже Данілов.

Він підсумував, що в цьому випадку виникає багато питань, на які потрібно давати відповіді, але зазначив, що "ніхто не дозволить нікому проводити вибори у несправедливий спосіб".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський розповів, чи будуть вибори до Ради цієї осені.