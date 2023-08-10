Выборы во время войны: Данилов расставил точки над "і" в шумихе вокруг слов Стефанчука

Украинцев возмутила сама возможность мыслей о проведении голосования без участия военных

После того как глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что военное положение не запрещает проводить выборы в Украине, в сети поднялась настоящая шумиха, которая едва ли не переросла в скандал. В частности, многих украинцев возмутила сама возможность мыслей о проведении голосования без участия военных.

Впрочем, в интервью "Украинской правде" секретарь РНБО Алексей Данилов расставил все точки над "і" в этом вопросе.

Он отметил, что правительство обязано обеспечить всем без исключения гражданам роль в избирательном процессе, а в условиях военного положения ему сложно представить, как это должно быть организовано.

"Как будут голосовать ребята, которые сегодня находятся под Бахмутом, находящиеся сегодня на других участках фронта. Как это физически сделать? А если они не будут голосовать, это несправедливо. Они защищают нашу страну. Вот они должны бросить и куда-то идти голосовать или как? Кто себе это представляет?", — говорит Данилов.

Он подытожил, что в этом случае возникает много вопросов, на которые нужно давать ответы, но отметил, что "никто не позволит никому проводить выборы несправедливым способом".

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал, будут ли выборы в Раду этой осенью.