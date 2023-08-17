Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко рассказал "Телеграфу" о предвыборных планах Офиса президента.

Нездоровая возня происходит вокруг выборов в Украине. Напомню, что очередные парламентские, если бы не война, проходили уже этой осенью. Но весной президент Владимир Зеленский четко заявил, что пока у нас действует военное положение — выборов не будет. И логично сослался на Конституцию, которая запрещает любые выборы в такое время.

Однако в конце июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук вдруг заявил, что военное положение… не запрещает проводить выборы в Украине.

А уже в августе секретарь СНБО Алексей Данилов, как и президент в мае, вдруг вспомнил, что в условиях военного положения никто выборы устраивать не будет.

При этом в августе же бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украине нужно обновление власти, а от правильного выбора якобы будут зависеть многие жизни.

У меня есть информация из научных кругов. Нанимаются университеты, как минимум дважды в месяц проводятся соцопросы и фокус-группы. Информация и настроениях украинцев собирается и анализируется Офисом президента постоянно. И на этом основании властью принимаются решения — как вести себя в данный момент, чтобы не допустить падения рейтингов президента, ОП, партии "Слуга народа", собственно всей правящей братии.

Уже понятно, что "Слуга народа" — бренд зашкваренный. Не счесть скандалов с представителями правящей партии. Скольких им уже пришлось по этому поводу "сбросить с поезда"! И тенденция продолжается. То Аристова гонят за мальдивскую "командировку". То бывшего "слугу" Дубинского гоняют. То на взятке очередной представитель партии власти попадается. Как тот же Гунько за земельные игры.

Остро назрела необходимость ребрендинга. Что позволит и отбросить зашкваренный балласт — и предстать очередными "новыми лицами". Как только на горизонте замаячит возможность выборов, СН точно переименуют. Скорее всего, во что-то, связанное с Зеленским. Типа Блок Зеленского. Хоть уже был Блок Петра Порошенко (БПП), впоследствии переименованный в "Европейскую солидарность". Думаю, в новой-старой политсиле точно будет использована фамилия действующего президента.

Конечно, Офис президента хотел бы провести выборы (и парламентские, и президентские) сейчас, пока рейтинги относительно в порядке. Но ни общество не готово (сотни тысяч — воюют, около двух миллионов — за рубежом, миллионы — в оккупации). Ни Конституция не позволяет (во время военного положения нельзя проводить выборы). Ни наши союзники не согласны, потому что это будут псевдовыборы. А зарубежные партнеры сейчас очень даже могут влиять на внутреннюю политику в Украине, ведь вливают в наш бюджет огромные средства, позволяя выплачивать ту же социалку, поддерживают в военном плане. И не обращать внимание на их условия официальный Киев просто не может. Потому, как бы ни хотелось это ОП, выборов во время войны не будет.

Ну, а периодическое медийное всплытие Арестовича — не случайно. Он будет пытаться подобрать под себя часть русскоязычного электората востока и юга. Перетягивать на себя тех, кто голосовал ранее за Партию регионов, позже — за ОПЗЖ иже с ней. Думаю, Арестович работает по договоренности с ОП. Таким образом есть возможность дробления русскоязычного электората. Распределения его между условными Бойко, Арестовичем и Зеленским.

Скорее всего, Арестович пройдет пятипроцентный барьер. И будет у Зеленского и Ко еще одна дружественная партия в парламенте. По крайней мере, такие виды из ОП сейчас.

Думаю, соорудят партию и под аграрного бизнесмена, президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка, который стал в последнее время довольно медийной персоной. Это будет такой себе аналог Олега Ляшко. Такие клоуны (привести в Раду корову, принести вилы) народу нравятся и свои пять или более процентов, как правило, берут. Такой себе — сельский пролетариат.

Ну и для городского пролетариата придумают что-то…

Уверен, что в Офисе президента разрабатывают все эти проекты. Надеясь сохранить власть — и вторым сроком Зеленского, и гарантированным большинством в парламенте. Но не факт, что их планам суждено осуществиться.

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