Залужний у куточку, а Притула на самому видному місці: нова обкладинка журналу NV викликала бурю гніву у соцмережах

Деякі українці розлючені

Відомий український щотижневий журнал NV присвятив черговий випуск людям, які "наближають перемогу", але зіткнувся з неоднозначною позицією суспільства.

Про це пише "Телеграф".

Багато українців звернули увагу на обкладинку нового випуску, де розташовані люди, які, на думку видання, наближають перемогу.

Дехто надав своєму коментуванню жартівливу форму, наприклад, запитавши, а чому на обкладинці відсутній скандальний нардеп Микола Тищенко.

А ось інші обрушилися на авторів NV із справжньою критикою. Справа в тому, що багато хто вважає, м’яко кажучи, некоректним розташування героїв матеріалу на обкладинці. Наприклад, головком ЗСУ Валерій Залужний там тулиться у кутку за спиною волонтера Сергія Притули. Останній, до речі, там займає центральну позицію у першому ряду.

Можливо, автори обкладинки розташували героїв випуску випадковим чином, проте не можна не відзначити, що власником медіапроекту NV є Томаш Філа, про нібито участь якого у фінансуванні Притули та партії "Голос" писали українські ЗМІ (зокрема, "РБК-Україна" та "Страна". Хоча, і той і інший пізніше заявили, що це не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні спалахнув скандал під час російського обстрілу Луцька.