Гендиректор "Укрпошти" потрапив у скандал через втрачену посилку: у мережі вже роблять меми

В "Укрпошті" черговий скандал

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський потрапив у скандал у соцмережах через зникнення однієї з посилок.

Історія почалася з повідомлення користувача "Голуб на війні" в Twitter, в якій він дорікнув Укрпошті та Смілянського в тому, що йому не прийшла посилка із замовленою футболкою.

За його словами, замовлення було оформлено близько трьох місяців тому і з того часу ніхто зі співробітників компанії не зміг пояснити, куди він подівся. Очевидно, що після цієї розмови, яка сталася на початку серпня, йому ніхто не відповів, оскільки 17 серпня він знову нагадав про проблему.

На цю скаргу зреагував сам Смілянський, який після недовгих розглядів заявив, що посилка нібито була оформлена за найдешевшим тарифом, а тому може бути розцінена як конверт з маркою. Тобто відстежити її неможливо.

Він навіть перейшов на нецензурну лексику для того, щоб це пояснити.

Звичайно, така поведінка СЕО Укрпошти не могла залишитися без уваги користувачів мережі, а тому там з’явилося багато реакцій і навіть мемів з цього приводу.

Після скандалу сам Смілянський видав повідомлення, в якому зазначив, що засвоїв урок.

Як повідомлялося раніше, Смілянському нещодавно довелося виправдовуватися перед клієнтом за те, що в їхніх відділеннях в останній день місяця можна розплатитися лише карткою.