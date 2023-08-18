Гендиректор "Укрпочты" попал в скандал из-за потерянной посылки: в сети уже делают мемы

В "Укрпочте" очередной скандал

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский попал в скандал в соцсетях из-за пропажи одной из посылок.

История началась с сообщения пользователя "пан Голуб на війні" в Twitter, в которой он упрекнул Укрпочту и Смелянского в том, что ему не пришла посылка с заказанной футболкой.

По его словам, заказ был оформлен около трех месяцев назад и с тех пор никто из сотрудников компании не смог объяснить, куда он делся. Очевидно, что после этого разговора, который произошел в начале августа, ему никто не ответил, поскольку 17 августа он опять напомнил о проблеме.

На эту жалобу среагировал сам Смелянский, который после недолгих разбирательств заявил, что посылка якобы была оформлена по самому дешевому тарифу, а потому может быть расценена, как конверт с маркой. То есть отследить ее невозможно.

При этом он даже перешел на нецензурную лексику для того, чтобы это объяснить.

Конечно такое поведение СЕО Укрпочты не могло остаться без внимания пользователей сети, а потому там появилось много реакций и даже мемеов по этому поводу.

После скандала сам Смелянский выдал сообщение, в котором отметил, что извлек урок.

Как сообщалось ранее, Смелянскому недавно пришлось оправдываться перед клиентом за то, что в их отделениях в последний день месяца можно расплатиться только картой.