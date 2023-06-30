Оплата только картой: директору "Укрпочты" пришлось оправдываться перед клиентом

Укрпочта не предупредила клиента о своих правилах из-за чего вышло недоразумение

Укрпочта, которая с 1 июля меняет график работы, попала в скандал. В последний день месяца клиентов в определенные часы просят рассчитываться только банковскими картами, а наличку не принимают.

В такую ситуацию попал и адвокат Клим Братковский. Он пожаловался, что сотрудники Укрпочты не предупредили его о таких правилах.

Так, в последний день июня после 15:00 во всех отделениях Укрпочты оплату пронимают только банковскими картами. По словам адвоката, никакого предупреждения об этом не висело внутри почты, а оператор заранее не уточнила у клиента способ оплаты.

"Шикарная организация "Укрпочта". Знайте, в последний день месяца после 15:00 расчет за услуги только картой. Игорь Смилянский отличный менеджер, команда Зеленского спасибо. Наверное, это уже борьба с коррупцией. Спасибо, Денис Шмыгаль", — написал Клим Братковский.

В комментариях гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский ответил, что такие правила продиктованы требованиями аудита.

"Можно, конечно, набросать "зраду", а можно вспомнить, что мы сегодня закрываем полугодие, поэтому обнуляем наличный баланс по требованию аудита. Но я не буду мешать Вам искать зраду", — написал он.

Клим Братковский отметил, что проблема в том, что людей заранее об этом не предупреждали. Мужчина ждал в очереди пока оператор его оформляла, а когда дело дошло до оплаты, лишь потом сказала, что после 15:00 расчет только картой.

Гендиректор Укрпочты согласился с адвокатом в том, что ситуация вышла некрасивой и добавил, что сотрудники Укрпочты должны были проинформировать о таком правиле клиентов заранее.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что почтальон Укрпочты украла пенсию украинки за девять месяцев и уволилась. Гендиректор Игорь Смелянский отреагировал на ситуацию, но украинцам это не понравилось.