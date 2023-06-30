Оплата лише карткою: директору "Укрпошти" довелося виправдовуватися перед клієнтом

Укрпошта не попередила клієнта про свої правила, через що вийшло непорозуміння

Укрпошта, яка з 1 липня змінює графік роботи, потрапила до скандалу. В останній день місяця клієнтів у певний час просять розраховуватися лише банківськими картками, а готівку не приймають.

У таку ситуацію потрапив адвокат Клим Братковський. Він поскаржився, що співробітники Укрпошти не попередили його про такі правила.

Так, в останній день червня після 15:00 у всіх відділеннях Укрпошти сплачують оплату тільки банківськими картками. За словами адвоката, жодного попередження про це не висіло всередині пошти, а оператор наперед не уточнив у клієнта спосіб оплати.

"Шикарна організація "Укрпошта". Знайте, в останній день місяця після 15:00 розрахунок за послуги тільки карткою. Ігор Смілянський чудовий менеджер, команда Зеленського дякую. Мабуть, це вже боротьба з корупцією. Дякую, Денисе Шмигалю", — написав Клим Братковський.

У коментарях гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський відповів, що такі правила продиктовані вимогами аудиту.

"Можна, звичайно, накидати "зраду", а можна згадати, що ми сьогодні закриваємо півріччя, тому обнуляємо готівковий баланс на вимогу аудиту. Але я не заважатиму Вам шукати зраду", — написав він.

Клім Братковський зазначив, що проблема в тому, що людей наперед про це не попереджали. Чоловік чекав у черзі, поки оператор його оформляла, а коли справа дійшла до оплати, лише потім сказала, що після 15:00 розрахунок лише карткою.

Гендиректор Укрпошти погодився з адвокатом у тому, що ситуація вийшла негарною і додав, що співробітники Укрпошти мали проінформувати про таке правило клієнтів заздалегідь.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що листоноша Укрпошти вкрала пенсію українки за дев’ять місяців і звільнилася. Гендиректор Ігор Смілянський відреагував на ситуацію, але українцям це не сподобалось.