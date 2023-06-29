Відділення "Укрпошти" працюватимуть по-новому з 1 липня: що потрібно знати

Відділення "Укрпошти" працюватимуть навіть у вихідні

З 1 липня в Україні змінюється графік роботи більшості відділень "Укрпошти".

Як повідомили у прес-службі компанії, час роботи відділень буде збільшено, також деякі відділення працюватимуть і у вихідні дні.

В "Укрпошті" зазначили, що роботу над збільшенням часу роботи відділень розпочали у 2019 році, а після початку повномасштабної війни компанія була змушена зменшити час їхньої роботи.

Що зміниться із 1 липня?

Відділення поштового зв’язку, що знаходяться у торгових центрах та на територіях ринків, працюватимуть за графіком конкретного торгового центру чи ринку.

Сільські стаціонарні відділення замість 2-3 днів роботи на тиждень працюватимуть 5 днів.

Оновлений графік роботи відділень доступний на сайті, а також у мобільному додатку "Укрпошти". Також необхідну інформацію можна дізнатися в чат-боті або контактному центрі за номером 0 800 300 545

У компанії пообіцяли, що нинішні зміни не є останніми.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно "Укрпошта" потрапила до гучного скандалу, коли її співробітниця вкрала пенсію.