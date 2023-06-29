Отделения "Укрпочты" будут работать по-новому с 1 июля: что нужно знать

Отделения "Укрпочты" будут работать даже в выходные

С 1 июля в Украине меняется график работы большинства отделений "Укрпочты".

Как сообщили в пресс-службе компании, время работы будет увеличено, также некоторые отделения будут работать и выходные дни.

В "Укрпочте" отметили, что работу над увеличением времени работы отделений начали в 2019 году, а после начала полномасштабной войны компания была вынуждена уменьшить время их работы.

Что изменится с 1 июля?

Отделения почтовой связи, которые находятся в торговых центрах и на территориях рынков, будут работать по графику конкретного торгового центра или рынка.

Сельские стационарные отделения вместо 2-3 дней работы в неделю будут работать 5 дней.

Обновленный график работы отделений доступен на сайте, а также в мобильном приложении "Укрпочты". Также необходимую информацию можно узнать в чат-боте или в контакт-центре по номеру 0 800 300 545

В компании пообещали, что нынешние изменения — не последние.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно "Укрпочта" попала в громкий скандал, когда ее сотрудница украла пенсию.