Залужный в уголке, а Притула на самом видном месте: новая обложка журнала NV вызвала бурю гнева в соцсетях

Некоторые украинцы в ярости

Известный украинский еженедельный журнал NV посвятил очередной выпуск людям, которые "приближают победу", но столкнулся с весьма неоднозначной позицией общества.

Об этом пишет "Телеграф".

Многие украинцы обратили внимание на обложку нового выпуска, где и расположены люди, которые, по мнению издания, приближают победу.

Некоторые придали своему комментированию шутливую форму, например, задавшись вопросом, а почему на обложке отсутствует скандальный нардеп Николай Тищенко.

А вот другие обрушились на авторов NV с настоящей критикой. Дело в том, что многие посчитали, мягко говоря, некорректным расположение героев материала на обложке. Например, главком ВСУ Валерий Залужный там ютится в углу за спиной волонтера Сергея Притулы. Последний, к слову, там занимает центральную позицию в первом ряду.

Возможно, авторы обложки расположили героев выпуска случайным образом, однако нельзя не отметить, что владельцем медиапроекта NV является Томаш Фила, о якобы участии которого в финансировании Притулы и партии "Голос" писали украинские СМИ (в частности, "РБК-Украина" и "Страна". Хотя, и тот и другой позже заявили, что это не соответствует действительности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине разгорелся скандал во время российского обстрела Луцка.