Пока гибли люди, мэр Луцка фоткался в парке? В сети скандал, а чиновник оправдывается (фото)

Фото Полищука вызвали широкий общественный резонанс

В Украине вспыхнул скандал на фоне ночного массированного обстрела рф. Мэра Луцка раскритиковали за "пробежку" во время гибели людей, а тот в ответ обвинил украинцев в продуцировании ненависти друг к другу.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, в украинских Telegram-каналах, среди которых есть и весьма популярные, появилась информация о том, что мэр Луцка Игорь Полищук якобы занимался тренировками в парке в то время, когда от ракетных ударов рф в его городе гибли люди. Информация, к слову, базировалась на фотографиях самого Полищука в соцсетях.

Стоит отметить, что данные публикации вызвали широкий общественный резонанс и были восприняты, судя по "реакциям" под постами, крайне негативно со стороны украинцев.

Учитывая все вышесказанное, оправдания Полищука не заставили себя ждать. Тот в своем личном Telegram-канале опубликовал пост-объяснение, в котором, среди прочего обвинил "некоторых украинцев" в продуцировании ненависти друг к другу и "перекручивании фактов".

Ведь, по его словам, он якобы не знал о погибших, а на месте событий "не было необходимости" в его присутствии.

"Сразу после взрывов, ориентировочно через 20 минут (около 05:40 утра) я прибыл на место происшествия, где находился вместе с представителями ГСЧС и полиции. После общения с вышеуказанными представителями, в моем дальнейшем присутствии больше не было необходимости, и я пошел в наш Центральный парк, ожидая информацию от представителей ГСЧС", — говорит он.

Напомним, что утром 15 августа россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Луцке. В результате террористического акта, по последней информации, погибли трое людей, еще трое получили ранения.

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