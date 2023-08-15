Пока гибли люди, мэр Луцка фоткался в парке? В сети скандал, а чиновник оправдывается (фото)
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Фото Полищука вызвали широкий общественный резонанс
В Украине вспыхнул скандал на фоне ночного массированного обстрела рф. Мэра Луцка раскритиковали за "пробежку" во время гибели людей, а тот в ответ обвинил украинцев в продуцировании ненависти друг к другу.
Об этом сообщает "Телеграф".
Так, в украинских Telegram-каналах, среди которых есть и весьма популярные, появилась информация о том, что мэр Луцка Игорь Полищук якобы занимался тренировками в парке в то время, когда от ракетных ударов рф в его городе гибли люди. Информация, к слову, базировалась на фотографиях самого Полищука в соцсетях.
Стоит отметить, что данные публикации вызвали широкий общественный резонанс и были восприняты, судя по "реакциям" под постами, крайне негативно со стороны украинцев.
Учитывая все вышесказанное, оправдания Полищука не заставили себя ждать. Тот в своем личном Telegram-канале опубликовал пост-объяснение, в котором, среди прочего обвинил "некоторых украинцев" в продуцировании ненависти друг к другу и "перекручивании фактов".
Ведь, по его словам, он якобы не знал о погибших, а на месте событий "не было необходимости" в его присутствии.
"Сразу после взрывов, ориентировочно через 20 минут (около 05:40 утра) я прибыл на место происшествия, где находился вместе с представителями ГСЧС и полиции. После общения с вышеуказанными представителями, в моем дальнейшем присутствии больше не было необходимости, и я пошел в наш Центральный парк, ожидая информацию от представителей ГСЧС", — говорит он.
Напомним, что утром 15 августа россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Луцке. В результате террористического акта, по последней информации, погибли трое людей, еще трое получили ранения.
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