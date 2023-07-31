Подростка наказали: скандал с песнями Цоя во Львове получил продолжение

Суд вынес приговор 17-летнему Александру из Одессы, который пел на одной из улиц Львова песни Виктора Цоя.

Об этом сообщила нардеп Наталья Пипа на своей странице в Facebook.

По ее информации, Галицкий районный суд Львова признал подростка виновным в мелком хулиганстве, а в качестве наказания суд ограничился предупреждением.

В то же время сама Пипа, у которой произошел конфликт с фигурантом дела, призналась, что просила суд не штрафовать парня.

Ранее стало известно, что именно народная избранница написала в полицию заявление на парня по статье 173 административного кодекса ("мелкое хулиганство"). По этой статье его также могли наказать штрафом в размере от 51 до 119 гривен.

В своем сообщении нардеп указала, что заявление касалось матерных слов в ее адрес.

"Только после отказа и мата я начала снимать видео и вызвала полицию. И когда я говорила, что он нарушил закон, то он нарушил ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях и Решении ЛОС о русскоязычном культурном продукте", — написала она.

Ранее "Телеграф" писал о том, что после огласки в сети 17-летний Александр вернулся в Одессу.