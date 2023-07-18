Банк России оценил Цоя в 3 рубля

Почему выбор производителей пал именно на этот номинал в Центробанке не объясняют

Банк россии оценил личность советского певца Виктора Цоя, песни которого, к слову, запретили публично исполнять в Киеве, в три рубля. Именно такую памятную монету 18 июля выпустили в его честь.

Об этом сообщается на сайте ЦБР рф.

Как стало известно, в обращение в россии была выпущена серебреная трехрублевая монета под названием "Звезда по имени Солнце". Общий её тираж составляет пять тысяч штук.

На одной из сторон монет изображен сам певец и даты его жизни, а на другой — герб страны-агрессора.

Почему выбор производителей пал именно на этот номинал в Центробанке не объясняют, но зато напоминают, что:

"Виктор Цой — советский рок-музыкант, основатель и солист группы "Кино" Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки. Цой также известен работами в кино: в фильме "Асса" он сыграл самого себя, а после главной роли в картине "Игла" журнал "Советский экран" признал его актером года. Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение", — говорится на сайте.

Так звучит одна из самых популярных песен исполнителя:

Напомним, что именно из-за исполнения песни Виктора Цоя во Львове недавно разгорелся масштабный языковой скандал. Местная депутат сделала замечание подростку, который публично её исполнял, а тот в ответ обматерил её.