В Киеве запретили песни на русском в публичных местах: подробности
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Власти Киева решили защитить украинское информационное пространство
Депутаты Киевсовета наложили мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в столице, включая аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи и концерты.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
За соответствующее решение отдали свои голоса 71 депутат.
По словам депутата Киевского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадима Васильчука, необходимо защитить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора, пытающегося разрушить украинскую национальную идентичность, культуру, традиции, обычаи и историческую память.
"Необходимо окончательно раз и всегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины. Фактически, предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и услуги. Русский – язык страны-агрессора, и емуне место в сердце нашей столицы", – отметил Вадим Васильчук.
Напомним, что в Украине после начала полномасштабной войны обострился вопрос так называемых языковых скандалов. Одним из последних и самых резонансных стал инцидент во Львове, где подросток обматерил нардепа из-за песни Цоя.