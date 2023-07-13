У Києві заборонили пісні російською у публічних місцях: подробиці

Влада Києва вирішила захистити український інформаційний простір

Депутати Київради наклали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у столиці, включаючи аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи та концерти.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За відповідне рішення віддав свій голос 71 депутат.

За словами депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадима Васильчука, необхідно захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора, яка намагається зруйнувати українську національну ідентичність, культуру, традиції, звичаї та історичну пам’ять.

"Необхідно остаточно раз і на завжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України. Фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці", – зазначив Вадим Васильчук.

Нагадаємо, що в Україні після початку повномасштабної війни загострилося питання так званих мовних скандалів. Одним з останніх та найрезонансніших став інцидент у Львові, де підліток обматюкав нардепа через пісню Цоя.