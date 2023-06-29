Заплатили за українську, отримали російську: на курсах зі зйомки TikTok спалахнув мовний скандал

Обидві сторони конфлікту висловили свою думку щодо ситуації, яка склалася на курсі

Поки в Україні триває війна з російським агресором, мовні скандали в країні продовжують набирати обертів, і чергова така ситуація сталася на курсі навчання зйомки та монтажу відео.

Про це в Twitter розповіла користувач із ніком Ніно.

За словами автора поста, її подруга придбала курс, на якому навчають красиво знімати яскраві Reels та TikTok. Попередньо вона обговорила питання оплати й те, якою мовою проводитимуть заняття. На це дівчина отримала відповідь "Навчання на нашій мові", що передбачало проведення курсу українською.

Однак у ході навчання все виявилося не так, як було зазначено у попередніх домовленостях, оскільки матеріал подавався російською мовою.

"Звичайно Катерина (та сама знайома) із ще однією дівчиною поставили питання, чому матеріал подається російською мовою й отримали спочатку критику від студентів", — пише Ніно.

Потім вже викладачі курсу стали звинувачувати Катерину в "розведенні с*ача" і вирішили, що правильніше буде відмотити їй у навчанні та повернути їй гроші.

"Нашо я вам то всьо розказую? Щоб попросити вашої реакції, на ситуацію, звісно. Не нормально викладати російською курси, які анонсовані, як україномовні й робити вигляд, що й**нуті в цій ситуації ті, кому не по**й", — підкреслила авторка посту.

У коментарях під постом українці обурилися, що дівчина зрештою виявилася ошуканою, оскільки вона не отримала всього того, про що раніше домовлялася з організаторами курсу.

Реакція другої сторони

На скандал, що розгорівся в мережі, відреагували та організатори курсу. У stories на своїй сторінці в Instagram вони назвали те, що відбувається, — цькуванням. До цієї "сторіс" був прикріплений скрін з гнівними коментарями, які вони отримують через ситуацію, що склалася.

Але водночас є такі коментарі:

Один з організаторів підкреслив, що 99% матеріалу подається українською мовою. Однак останній курс став винятком, оскільки на ньому були присутні учасники з Казахстану, Молдови та Естонії.

Відразу він відреагував на обурення Катерини, якій спочатку, виходячи зі скринів листування, було заявлено, що навчання буде українською.

У результаті за ситуацію організатор вибачився.

Він також відповів на один із коментарів із соціальних мереж, де автор стверджував, що організатори нібито працюють із росіянами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі автошкола відмовилася обслуговувати активістку українською мовою. Йдеться про автошколу в юридичній академії. Людина, яка хотіла записати дівчину на курси водіння, не знала української мови.