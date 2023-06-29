Заплатили за украинский, получили русский: на курсах по съемке TikTok вспыхнул языковой скандал

Обе стороны конфликта высказали свое мнение насчет сложившейся ситуации на курсе

Пока в Украине идет война с российским агрессором, языковые скандалы в стране продолжают набирать обороты и очередная такая ситуация случилась на курсе по обучению съемке и монтажу видео.

Об этом в Twitter рассказала пользователь с ником Нино.

По словам автора поста, ее подруга приобрела курс, на котором обучают красиво снимать яркие Reels и TikTok. Предварительно она обсудила вопрос оплаты и то, на каком языке будут проводить занятие. На это девушка получила ответ "Навчання на нашій мові", что предполагало проведение курса на украинском.

Однако в ходе обучения все оказалось не так, как было указано в предварительных договорённостях, поскольку материал подавался на русском языке.

"Конечно Екатерина (та самая знакомая) с еще одной девушкой задали вопрос, почему материал подается на русском языке и получили сначала критику от студентов", — пишет Нино.

Затем уже преподаватели курса стали обвинять Екатерину в "разведении с*ача" и решили, что правильнее будет отказать ей в обучении и вернуть ей деньги.

"Зачем я вам все это рассказываю? Чтобы попросить вашу реакцию, на ситуацию, конечно. Не нормально преподавать на русском курсы, которые анонсированы, как украиноязычные и делать вид, что е**утые в этой ситуации те, кому не по**й", — подчеркнула автор поста.

В комментариях под постом украинцы возмутились, что девушка в итоге оказалась обманутой, поскольку она не получила всего того, о чем ранее договаривалась с организаторами курса.

Реакция второй стороны

На разгоревшийся в сети скандал отреагировали и организаторы курса. В stories на своей странице в Instagram они назвали происходящее — травлей. К этой "сторис" был прикреплен скрин с гневными комментариями, которые они получают из-за сложившейся ситуации.

Но в то же время есть и следующие комментарии:

Один из организаторов подчеркнул, что 99% материала подается на украинском языке. Однако последний курс стал исключением, поскольку на нем присутствовали участники из Казахстана, Молдовы и Эстонии.

Тут же он отреагировал на возмущения Екатерины, которой изначально, исходя из скринов переписки, было заявлено, что обучение будет на украинском.

В итоге за сложившуюся ситуацию организатор принес свои извинения.

Он также ответил на один из комментариев из социальных сетей, где автор утверждал, что организаторы якобы работают с россиянами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе автошкола отказалась обслуживать активистку на украинском языке. Речь идет об автошколе в юридической академии. Человек, который хотел записать девушку на курсы вождения, не знал украинского языка.