Банк Росії оцінив Цоя в 3 рублі

Чому вибір виробників припав саме на цей номінал у Центробанку не пояснюють

Банк росії оцінив особу радянського співака Віктора Цоя, пісні якого, до речі, заборонили публічно виконувати у Києві, у три рублі. Саме таку пам’ятну монету 18 липня випустили на його честь.

Про це повідомляється на сайті ЦБР рф.

Як стало відомо, в обіг у рф було випущено срібну трирублеву монету під назвою "Зірка на ім’я Сонце". Загальний тираж складає п’ять тисяч штук.

На одній із сторін монет зображено самого співака та дати його життя, а на іншій — герб країни-агресора.

Чому вибір виробників припав саме на цей номінал у Центробанку не пояснюють, зате нагадують, що:

"Віктор Цой — радянський рок-музикант, засновник і соліст гурту "Кіно" Віктор Цой був кумиром свого часу, а його пісні стали символом епохи перебудови. Цой також відомий роботами в кіно: у фільмі "Асса" він зіграв самого себе, а після головної ролі у картині "Голка" журнал "Радянський екран" визнав його актором року. Пісні Віктора Цоя слухають досі, їх знає вже не одне покоління", — йдеться на сайті.

Так звучить одна з найпопулярніших пісень виконавця:

Нагадаємо, що саме через виконання пісні Віктора Цоя у Львові нещодавно спалахнув масштабний мовний скандал. Місцева депутат зробила зауваження підлітку, який публічно її виконував, а той у відповідь обматюкав її.