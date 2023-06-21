Цой не живий: у держорганах відповіли, чи законно співати його пісні на вулиці

Виконавець загинув за рік до розвалу СРСР

Після резонансної історії у Львові, коли підліток співав на вулиці пісні Віктора Цоя і нахамив народній депутатці, яка зробила йому зауваження, у суспільстві виникли суперечки та розбіжності, чи допустимі його пісні в Україні під час війни. Точку в цьому питанні поставили у Державному агентстві України з мистецтв та художньої освіти.

Запит до Держмистецтв про те, чи існує заборона на публічне виконання пісень Віктора Цоя в Україні, надіслали "Українські новини".

Відповідно до отриманої відповіді, такої заборони немає: Віктор Цой не включений до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

"Пісні та творчість Віктора Цоя, який не був громадянином російської федерації, не підлягають забороні на публічне виконання на території України", — пояснили в Держмистецтв.

Зазначимо, підліток, який співав пісні Цоя у Львові, до цього й апелював — він наполягав, що той не є російським виконавцем, бо він помер до створення російської федерації.

Нагадаємо, виявилось, що хлопець неповнолітній і приїхав до Львова без дорослих. Його забрали у дитячий притулок і незабаром він поїхав додому до Одеси, пообіцявши приїхати ще. Народний депутат Наталія Піпа наголошувала, що її претензії до хлопця були з приводу його хамства, а не через те, що він говорив російською.

Як повідомляв "Телеграф", в Одесі поліція здивувала забороною виступів вуличних музикантів на вулиці Дерибасівській.