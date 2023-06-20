"Не можна грати і співати — війна": в Одесі поліція здивувала забороною виступів на Дерибасівській

Війна внесла корективи в ситуацію з мистецтвом, однак заборони — це вже перебір, кажуть волонтери.

Минулими вихідними на Дерибасівській в Одесі поліція намагалася завадити виступу вуличних музикантів, зокрема учасника телешоу "Голос країни" і автора пісень Віктора Кирилова. Жодних документів про заборону на концерти просто неба правоохоронці не надали.

В скандальній ситуації розбирався "Телеграф".

Від початку червня в Одесі трапляється не перший інцидент за участю творчих людей. Перший мав місце ще 9 червня. Тоді столичному гурту Junket, що планував благодійний виступ в одному з клубів поліцейські не дали показати свій талант. Прямо на вокзалі його учасникам вручили повістки. Як з’ясувалось пізніше, на передову музикантів не відправили, бо у вокаліста Дмитра Сазонова був при собі документ, що посвідчував відстрочку призову на мобілізацію, а двох його колег — Георгія Вальчука та Михайла Сарану "відсіяли" на етапі професійного відбору вже у частині.

"Вже найближчим часом музиканти доєднаються до особливого підрозділу 59 омпбр імені Якова Гандзюка "Культурний десант", де виконуючи свій мобілізаційний обов’язок, зможуть реалізувати себе, в тому числі, за основним видом діяльності — культурно-просвітницьким, музичним", — повідомили у Одеському обласному ТЦК та СП.

Георгій Вальчук та Михайло Сарана з гурту Junket робитимуть в армії те, що вміють грати для військових

А 16 червня неприємності з правоохоронцями спіткали танцюристів, які виступали на Дерибасівській. За офіційною версією, туди викликали патруль місцеві жителі, яким не сподобалось, що в центрі міста лунають російськомовні пісні. Ця інформація на місці не підтвердилась, але з’ясувалось, що один з чоловіків порушив законодавство про правила військового обліку та мобілізацію. Дані щодо нього передали до військового управління.

І ще один локальний конфлікт на Дерибасівській стався ввечері суботи, 17 червня, за участю одесита Віктора Кирилова, який виступає час від часу в центрі міста. До музиканта підійшли патрульні поліцейські і не дали почати концерт.

На вихідних до Віктора Кирилова, що співав у центрі Одеси, поліцейські виявили підвищену увагу

"На Дерибасівській я виступаю кілька років, не можу сказати, що на постійній основі, але періодично з артистами виходили пограти/поспівати, — розповів Віктор "Телеграфу". — Виконуємо все супер-українське і до повномасштабної війни так було, тобто популяризуємо вітчизняну культуру, музику і українізуємо в плані пісенності Одесу і Україну. А тут нам сказали: "Не можна грати і співати. Війна у країні". Але дивним чином заборона стосувалась тільки вулиці Дерибасівської. Правоохоронці ще й підкріплення викликали, неподалік чатував бусик і в розмові нам натякнули, що нас можуть "прийняти" і відвезти до відділку. На всі запитання, чи є для цього якість законні підстави, поліцейські відповіли, що їм дали таке розпорядження. Хто саме, неясно. Можу припустити, що така реакція на танці в День трауру в місцевих закладах. Але чому це розповсюджується на всіх артистів, особливо, коли ти презентуєш українську культуру. При цьому повсюди далі лунає клубна музика, російський шансон і на це ніхто не звертає уваги".

За талановитого земляка вступилась у соцмережах журналістка Юлія Городецька, наголосивши: такі дії поліції стосовно вуличних артистів є несправедливим і виглядають боротьбою "проти нас, проти Одеси, проти України, проти культури". Також вона нагадала, що в регіоні діє тільки заборона на роботу закладів у вечірньо-нічний період, але там не згадуються музиканти, які виступають просто неба.

Дійсно, у тексті спільного наказу Одеської обласної військової адміністрації та Оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" від 14 червня 2023-го року зазначено: "обмеження вводиться на діяльність підприємств, установ, організацій… у сферах обслуговування та розваг, у тому числі розважальних комплексів, клубів, центрів та інших суб’єктів надання розважальних послуг населенню з 22:00 до 9:00". У цей час не можна використовувати світлове і звукове обладнання, а також не можна обслуговувати клієнтів.

У наказі йдеться про заборону на роботу розважальних закладів з 23:00 до 9:00.

Тож не маючи прямої заборони, наступного дня — у неділю, 18 червня, Віктор та його гітарист знов спробували влаштувати концерт на Дерибасівській. Цього разу патрульні обмежились перевіркою документів і весь час "нарізали кола" навколо, поки музикант співав. Але не тільки це додало нервовості виступу. Також зіпсували атмосферу дві жінки, які почали нападати на артиста, вимагаючи російського репертуару.

Двох жіночок, яким не подобались українські пісні, намагались вгамувати інші слухачі.

"Не думаю, що це якась запланована провокація, бо у нас вдосталь людей, які можуть бути при своїй думці з різних питань. Одна з слухачок, зокрема, хотіла почути пісню "про воровку". Я пояснив, що ми виконуємо тільки українські, вона почала біситися, вигукувати: "Понаехали", — розповідає Віктор. — Все це зафільмувала Юля, і врешті решт вони заспокоїлись. А ми виступали до 22-ї години. Думаю, якби затримались, то поліцейські б до нас мали б претензії. Але зауважу, що при цьому всі заклади навколо продовжували спокійно працювати, з них лунала музика, і це жодним чином не було зупинено".

Віктор додав, що увага поліції не змінила його позиції, тож за наявності часу і наснаги він продовжуватиме виступати на центральній вулиці Одеси, бо для нього не стоїть питання — доречно зараз співати чи ні.

"Ми не знаємо, коли війна скінчиться, хоча і сподіваємось, що перемога настане якнайшвидше, — каже артист. — І весь цей час треба жити, розвивати все українське, говорити про це на весь світ. Є багато аспектів, коли культурно-просвітницька діяльність приносить добро і користь. Зокрема, я чую від військових, які підходять до мене у Одесі, чи пишуть під час трансляції, що мистецтво підтримує і є важливим. З одного боку люди нас слухають, підспівують і трошки відволікаються від страшних подій сьогодення, з іншого боку — ми допомагаємо і напряму́: благодійні концерти, возимо амуніцію з-за кордону. Але хоч би що ти робив, знайдеться хтось, хто відшукає негатив у твоїх діях, чи черговий диванний експерт розкаже, як краще допомагати".

З гуртом Kommuna Lux Віктор Кирилов давав виступи для військових в Донецькій області.

Погоджується з цією позицією і Юлія, яка зазначає, що війна внесла свої корективи в ситуацію з мистецтвом загалом, бо не всі українці мають зараз можливість відвідувати культурні заходи через фінансові труднощі. Саме тому ті артисти, які безкоштовно підтримують моральний дух одеситів та гостей міста і роблять це на високому рівні, повинні мати таку можливість. А правоохоронцям і владі варто звернути увагу на репертуар деяких закладів, де продовжує лунати музика країни-агресора.

"Музика, особливо патріотична, має звучати, звісно. Вона має терапевтичний ефект, додає сил чи просто під час концерту допомагає людям трохи подихати, — прокоментувала нашому виданню ситуацію Юлія. — З початку великого вторгнення я волонтерю з організацією концертів — допомагаю іноземним та вітчизняним артистам робити концерти в гарних залах. Звісно, ми збираємо гроші. Часто намагаємось робити найдешевші квитки. Але вже у лютому на річницю ми зрозуміли: ситуація така, що багато людей вже не можуть витратити навіть 100 гривень на квиток. І цим нашим співвітчизникам музика потрібна не менше, аніж їхнім більш заможним сусідам. Тому позбавляти городян можливості слухати тих музикантів, які виступають на вулицях — не тільки глупо, але й антигуманно. Тим більше, що артисти Одеси здебільшого — чудові".

Новий конфлікт з вуличним музикантом патрульна поліція поки не прокоментувала.