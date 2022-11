Хто пройшов у фінал "Голосу країни-12" і як склалася доля команди Вакарчука: найяскравіші моменти других нокаутів шоу (відео)

Стали відомі усі фіналісти 12 сезону вокального шоу.

У неділю, 13 листопада, пройшов другий етап вирішальних нокаутів найвокальнішого шоу України " Голос країни -12", під час яких командам зіркових тренерів — Олі Поляковій, Потапу, Наді Дорофєєвій та Святославі Вакарчуку треба попрощатися з більшою частиною своїх учасників, щоб визначити тих, хто на їхню думку має бути у фіналі

Варто зазначити, що під час нокаутів до тренерів буде приставлено "помічників"-радників, які допомагатимуть їм зробити свій вибір. Другими в нокаутах братимуть участь команда Олі Полякової, і їй у "пару" стала її колега, тренер-чемпіон — Тіна Кароль, а також команда Потапа з "помічником" — Олексієм Завгороднім.

Правила нокаутів: лише по 3 учасники від кожної команди пройдуть до суперфіналу. Тренер має право переміщати своїх учасників на стільцях лише за годинниковою стрілкою, тобто тренер не може пересадити учасника з третього випорожнення на перший. Якщо учаснику забракло місця на стільцях, він залишає проект.

Нагадаємо, що показ шоу на каналі "1+1" перервали після вторгнення росії. Наразі українцям показують випуски, які були зняті ще до 24 лютого. Новий сезон вокального шоу має благодійну мету – разом із фондом "Повернись живим" та платформою Dobro UA збирає 3 мільйони гривень на великий комплект коштів аеророзвідки. Кожен може долучитись до збору коштів на платформі онлайн або відправивши SMS на благодійний номер 88007.

"Голос країни" — як пройшли другі вокальні нокаути 12 сезону:

Першим на сцену вийшов учасник команди Потапа – молодий тато Павло Нажига. Номер учасника нам не показали, бо пісня була російська. У результаті перше крісло опинилося за ним.

Другою виступила викладачка вокалу Валерія Бутурліна, яка популяризує українську музику серед своїх учнів. Для нокаутів вона обрала пісню Кеті Перрі — "I Kissed A Girl". Дівчина зайняла друге крісло.

Після цього на сцену вийшов радісний Gera Gerc. Його номер також не показаний, оскільки пісня російськомовна. Потап одразу не дав йому місце.

Наступний учасник — вчителька з вокалу, яка мріє про велику сцену, Наталя Бурик. Свій виступ із піснею "Somebody to love", гурту Jefferson Airplane вона присвятила всім українським енергетикам, які повертають українцям тепло, воду та світло. Дівчина зсунула свою співкомандницю Валерію, зайнявши друге крісло.

П’ятим на сцені з’явився харизматичний співак із Казахстану Жубан Ерназар. Хлопець вразив глядачів виконанням пісні Джамали – "1944". Потап посадив учасника на друге крісло, тим самим вигнавши Валерію, і змістивши Наталю на третій стілець.

Після цього на сцені з’явився Михайло Герасимчук, який виконав на нокаутах пісню "Друг". Свій виступ хлопець присвятив її всім українцям, які бережуть своє кохання навіть під час війни. Михайло зайняв третє крісло. Наталія Бурик покинула шоу.

Далі за місце у фіналі боровся турменеджер, рокер Ярослав Кайда із міста Балаклії. Для свого виступу хлопець вибрав пісню гурту The Hardkiss "Гора". Ярослав отримав третє місце, вибивши із шоу Михайла.

Передостаннім із команди Потапа на сцену вийшов іподиякон Василь Палюх. На нокаутах він виконав пісню "Unbreak my heart" — гурту Il Divo. Хлопець зайняв друге крісло. Ярослав Кайда — вирушив додому.

Закривав нокаути у команді Олексія Потапенка фіналістка "Голос. Діти-5", етновокалістка Каріна Столаба. Дівчина "розірвала" зал та глядачів піснею "Ой на горі". Дівчина зайняла перше крісло, чим завершила трійку фіналістів команди Потапа. Жубан Ерназар, на жаль, залишив шоу.

Далі до "бою" вступила команда Олі Полякової. І першою на сцену вийшла талановита співачка із Закарпаття Марта Ліпчек, яка вразила зал на нокаутах попурі народних пісень свого регіону. І дівчина посіла перше із крісел можливих фіналістів.

Другим на сцену вийшов одеський вуличний музикант, який зараз співає для ЗСУ та разом з іншими музикантами допомагає всім необхідним військовим, — Віктор Кирилов. На етапі нокаутів він виконав хіт "Sorry Seems to Be the Hardest Word" Елтона Джона. Оля віддала йому друге крісло.

Третьою на сцену вийшла фанатка Олі Полякової з Одеси Юлія Войтко. Своє число вона присвятила своєму дядькові, який захищає Україну від російських загарбників. Дівчина виконала пісню "Фантастична жінка" співачки Tayanna. Зірковий тренер віддала їй останнє вільне крісло.

Далі вийшла на сцену дівчина з неймовірним голосом, фольклористка та стилістка народних костюмів – Марія Квітка. Дівчина запалила на сцені з піснею гурту The Cranberries — "Zombie". Дівчина зайняла друге з крісел, змістивши Юлію Войтко, яка виступила раніше.

Далі на сцені з’явилася 16-річна Марія Сур — школярка, яку після участі у благодійному концерті на підтримку України у Швеції помітив американський лейбл Warner Music Group та запропонував співпрацю. Для нокаутів вона хіт "Show Me How You Burlesque" — Христини Агілери. Дівчина зайняла перше крісло. А Віктор Кирилов покинув шоу.

Номер наступної учасниці, співачка із Запоріжжя, яка разом із усією родиною після 24 лютого волонтерить, допомагає біженцям та захисникам Сабіна Сафарлі, адже пісня була російською мовою. Оля Полкова дала дівчині друге крісло. Шоу мала покинути Марія Квітка, але її врятувала команда другого шансу.

Після жіночого колективу команди Полякової вийшов розбавити простий електрик із Запоріжжя, батько якого — захисник Маріуполя, який нещодавно повернувся з російського полону, — Сергій Соловйов. Чоловік виконав пісню "You" гурту Ten Sharp та зачарував усіх жінок у залі. Тіна Кароль була шокована тим, що Сергій — самоучка. Чоловік зайняв перше крісло і став першим фіналістом із команди Полякової. Марта Ліпчек втратила своє крісло, але її врятувала команда "Другого шансу". Дівчина стала останньою учасницею їхньої команди.

Після цього на сцену вийшла представниця українських ромів, талановита співачка Олена Чукаленко. Виконанням пісні Адель – "Rolling in the deep" дівчина розірвала весь зал, включаючи суддів. Полякова дуже хотіла, щоб про її музичну сімейну династію дізналася вся Україна, тож попросила отця Олени — Олександра Барона, виступити разом із дочкою. Вони заспівали українську пісню "Чорнобривці". Дівчина сіла на перше за рахунком крісло. Згідно з правилами нокаутів – шоу покинула Сабіна Сафарлі.

Закривав другі вокальні нокаути — співак із Казахстану Дімаш Даулетов. Хлопець виконав пісню українською мовою своєї улюбленої української співачки Тіни Кароль, що для неї було сюрпризом, — "Намалюю тобі зорі". Своїм виконанням Дімаш заворожив увесь зал, і сама Тіна Кароль схотіла з ним заспівати. Хлопець посів перше місце. Юна Марія Сур залишила шоу на етапі нокаутів.

Також у цьому ефірі стала відома доля фіналістів із команди Святослава Вакарчука, який відмовився зніматися у продовженні "Голосу". Трійку розділили між рештою тренерів у такому порядку: Ганна Кіндзерська — тепер у команді Олі Полякової, Аліє Хаджабадінова — у команді Наді Дорофєєвої, Михайло Цар іде у фінал із Потапом.

"Голос країни" 12 сезон: імена перших фіналістів

Каріна Столаба – команда Потапа.

Павло Нажига – команда Потапа.

Василь Палюх – команда Потапа.

Сергій Соловйов – команда Олі Полякової.

Олена Чукаленко – команда Олі Полякової.

Дімаш Даулетов – команда Олі Полякової.

"Голос країни" 12 сезон: що змінилося після 24 лютого

В ефір телеканалу ТЕТ (телеканал "1+1" транслює Національний марафон " Єдині новини ") вийшли зняті до війни етапи "Сліпих прослуховувань", "Вокальних боїв" та "Нокаутів". Випуски доповнені життєвими історіями учасників.

Ведучими проєкту незмінно залишаються Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Зміни відбулися у суддівському складі: залишилися лише Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Олексій Потапенко, а Святослав Вакарчук відмовився від тренерського крісла, щоб не зашкодити своїй волонтерській діяльності. Нагадаємо, цього сезону деякі учасники можуть отримати другий шанс від народних тренерів – співачки Олександри Зарицької та підприємця Андрія Мацоли.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав, як пройшов перший випуск "Голосу країни-12" і як війна змінила учасників перших "Сліпих прослуховувань".