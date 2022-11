Кто прошел в финал "Голосу країни-12", и как сложилась судьба команды Вакарчука: самые яркие моменты вторых нокаутов шоу (видео)

Стали известны все финалисты 12 сезона вокального шоу.

В воскресенье, 13 ноября, прошел второй этап решающих нокаутов самого вокального шоу Украины "Голос країни-12", во время которых командам звездных тренеров — Оле Поляковой, Потапу, Наде Дорофеевой и Святославе Вакарчуку нужно попрощаться с большей частью своих участников, чтобы определить тех, кто по их мнению должен быть в финале.

Стоит отметить, что во время нокаутов к тренерам будут приставлены "помощники"-советники, которые будут помогать им сделать свой выбор. Вторыми в нокаутах будут участвовать команда Оли Поляковой, и ей в "пару" стала ее коллега, тренер-чемпион — Тина Кароль, а также команда Потапа с "помощником" — Алексеем Завгородним.

Правила нокаутов: только по 3 участника от каждой команды пройдут в суперфинал. Тренер имеет право перемещать своих участников на стульях только по часовой стрелке, то есть тренер не может пересадить участника с третьего стула на первый. Если участнику не хватило места на стульях, он покидает проект.

Напомним, что показ шоу на канале "1+1" прервали после из-за вторжения россии. Сейчас украинцам показывают выпуски, которые были отсняты еще до 24 февраля. Новый сезон вокального шоу имеет благотворительную цель – вместе с фондом "Повернись живим" и платформой Dobro UA собирает 3 миллиона гривен на большой комплект средств аэроразведки. Каждый может приобщиться к сбору средств на платформе онлайн или отправив SMS на благотворительный номер 88007.

"Голос країни" — как прошли вторые вокальные нокауты 12 сезона:

Первым на сцену вышел участник команды Потапа — молодой папа Павел Нажига. Номер участника нам не показали, поскольку песня была российская. В итоге первое кресло оказалось за ним.

Второй выступила преподавательница вокала Валерия Бутурлина, которая популяризирует украинскую музыку среди своих учеников. Для нокаутов она выбрала песню Кэти Перри — "I Kissed A Girl". Девушка заняла второе кресло.

После на сцену вышел радоведущий Gera Gerc. Его номер также показан не был, поскольку песня русскоязычная. Потап сразу не дал ему место.

Следующий участник — учительница по вокалу, мечтающая о большой сцене, Наталья Бурик. Свое выступление с песней "Somebody to love", группы Jefferson Airplane она посвятила всем украинским энергетикам, которые возвращают украинцам тепло, воду и свет. Девушка сдвинула свою сокомандницу Валерию, заняв второе кресло.

Пятым на сцене появился харизматичный певец из Казахстана Жубан Ерназар. Парень поразил зрителей исполнением песни Джамалы — "1944". Потап посадил участника на второе кресло, тем самым "выгнав" Валерию, и сместив Наталью на третий стул.

После на сцене появился Михаил Герасимчук, который исполнил на нокаутах песню "Друг". Свое выступление парень посвятил ее всем украинцам, которые берегут свою любовь даже во время войны. Михаил занял третье кресло. Наталья Бурик покинула шоу.

Далее за место в финале боролся тур-менеджер, рокер Ярослав Кайда из города Балаклеи. Для своего выступления парень выбрал песню группы The Hardkiss "Гора". Ярослав получил третье место, выбив из шоу Михаила.

Предпоследним из команды Потапа на сцену вышел иподиякон Василий Палюх. На нокаутах он исполнил песню "Unbreak my heart" — группы Il Divo. Парень занял второе кресло. Ярослав Кайда — отправился домой.

Закрывал нокауты в команде Алексея Потапенко финалистка "Голос. Дети-5", етно-вокалистка Карина Столаба. Девушка "разорвала" зал и зрителей песней "Ой на горі". Девушка заняла первое кресло, чем завершила тройку финалистов от команды Потапа. Жубан Ерназар, увы, покинул шоу.

Далее в "бой" вступила команда Оли Поляковой. И первой на сцену вышла талантливая певица из Закарпатья Марта Липчей, которая поразила зал на нокаутах попурри народных песен своего региона. И девушка заняла первое из кресел возможных финалистов.

Вторым на сцену вышел одесский уличный музыкант, который сейчас поет для ВСУ и вместе с другими музыкантами помогает всем необходимым военным, — Виктор Кириллов. На этапе нокаутов он исполнил хит "Sorry Seems to Be the Hardest Word" Элтона Джона. Оля отдала ему второе кресло.

Третьей на сцену вышла фанатка Оли Поляковой из Одессы — Юлия Войтко. Свое номер она посвятила своему дяде, который обороняет Украину от российских захватчиков. Девушка исполнила песню "Фантастична жінка" певицы Tayanna. Звездный тренер отдала ей последнее свободное кресло.

Далее вышла на сцену девушка с невероятным голосом, фольклористка и стилистка народных костюмов — Мария Квитка. Девушка зажгла на сцене с песней группы The Cranberries — "Zombie". Девушка заняла второе из кресел, сместив Юлию Войтко, которая выступила ранее.

Далее на сцене появилась 16-летняя Мария Сур — школьница, которую после участия в благотворительном концерте в поддержку Украины в Швеции заметил американский лейбл Warner Music Group и предложил сотрудничество. Для нокаутов она хит "Show Me How You Burlesque" — Кристины Агиллеры. Девушка заняла первое кресло. А Виктор Кириллов покинул шоу.

Номер следующей участницы, певица из Запорожья, которая вместе со всей семьей после 24 февраля волонтерит, помогает беженцам и защитникам, Сабина Сафарли, ведь песня была на русском языке. Оля Полкова дала девушке второе кресло. Шоу должна была покинуть Мария Квитка, но ее спасла команда второго шанса.

После женский коллектив команды Поляковой вышел разбавить простой электрик с Запорожья, отец которого — защитник Мариуполя, недавно вернувшийся из российского плена, — Сергей Соловьев. Мужчина исполнил песню "You" группы Ten Sharp и очаровал всех женщин в зале. Тина Кароль была шокирована, что Сергей — самоучка. Мужчина занял первое кресло и стал первым финалистом из команды Поляковой. Марта Липчей лишилась своего кресла, но ее спасла команда "Второго шанса". Девушка стала последней участницей их команды.

После на сцену вышла представительница украинских ромов, талантливая певица Елена Чукаленко. Исполнением песни Адель — "Rolling in the deep" девушка разорвала весь зал, включая судей. Полякова очень хотела, чтобы про ее музыкальную семейную династию узнала вся Украина, поэтому попросила отца Елены — Александра Барона, выступить вместе с дочерью. Они спели украинскую песню "Чорнобривці". Девушка села на первое по счету кресло. Согласно правилам нокаутов — шоу покинула Сабина Сафарли.

Закрывал вторые вокальные нокауты — певец из Казахстана Димаш Даулетов. Парень исполнил песню на украинском языке своей любимой украинской певицы Тины Кароль, что для нее было сюрпризом, — "Намалюю тобі зорі". Своим исполнением Димаш заворожил весь зал, и сама Тина Кароль захотела с ним спеть. Парень занял первое место. Юная Мария Сур покинула шоу на этапе нокаутов.

Также в этом эфире стала известна судьба финалистов из команды Святослава Вакарчука, который отказался сниматься в продолжении "Голосу". Тройку разделили между остальными тренерами в таком порядке: Анна Киндзерская — теперь в команде Оли Поляковой, Алие Хаджабадинова — в команде Нади Дорофеевой, Михаил Царь идет в финал с Потапом.

"Голос країни" 12 сезон: имена первых финалистов

Карина Столаба — команда Потапа.

Павло Нажига — команда Потапа.

Василий Палюх — команда Потапа.

Сергей Соловьев — команда Оли Поляковой.

Елена Чукаленко — команда Оли Поляковой.

Димаш Даулетов — команда Оли Поляковой.

"Голос країни" 12 сезон: что изменилось после 24 февраля

В эфир телеканала ТЕТ (телеканал "1+1" транслирует Национальный марафон "Єдині новини") вышли снятые до войны этапы "Слепых прослушиваний", "Вокальных боев" и "Нокаутов". Выпуски дополнены актуальными историями участников.

Ведущими проекта неизменно остаются Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. Изменения произошли в судейском составе: остались только Оля Полякова, Надя Дорофеева и Алексей Потапенко, а Святослав Вакарчук отказался от тренерского кресла, чтобы не навредить своей волонтерской деятельности. Напомним, в этом сезоне некоторые участники могут получить второй шанс от народных тренеров – певицы Александры Зарицкой и предпринимателя Андрея Мацолы.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как прошел самый первый выпуск "Голосу країни-12" и как война изменила участников первых "Слепых прослушиваний".