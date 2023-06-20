"Нельзя играть и петь — война": в Одессе полиция удивила запретом выступлений на Дерибасовской

Война внесла коррективы в ситуацию с искусством, однако запреты это уже перебор, говорят волонтеры.

В минувшие выходные на Дерибасовской в Одессе полиция пыталась помешать выступлению уличных музыкантов, в частности участника телешоу "Голос країни" и автора песен Виктора Кириллова. Никаких документов о запрете на концерты под открытым небом правоохранители не предоставили.

В скандальной ситуации разбирался "Телеграф".

С начала июня в Одессе происходит не первый инцидент с участием творческих людей. Первый имел место еще 9 июня. Тогда столичной группе Junket, которая планировала благотворительное выступление в одном из клубов, полицейские не дали показать свой талант. Прямо на вокзале его участникам вручили повестки. Как выяснилось позже, на передовую музыкантов не отправили, потому что у вокалиста Дмитрия Сазонова был при себе документ, удостоверяющий отсрочку призыва по мобилизации, а двое его коллег — Георгия Вальчука и Михаила Сарану "отсеяли" на этапе профессионального отбора уже в части.

"Уже в ближайшее время музыканты присоединятся к особому подразделению 59 омпбр имени Якова Гандзюка "Культурный десант", где, выполняя свой мобилизационный долг, смогут реализовать себя, в том числе, по основному виду деятельности — культурно-просветительскому, музыкальному", — сообщили в Одесскому областному ТЦК и СП.

Георгий Вальчук и Михаил Сарана из группы Junket будут делать в армии то, что умеют играть для военных

А 16 июня неприятности с правоохранителями возникли у танцоров, выступавших на Дерибасовской. По официальной версии, туда вызвали патруль местные жители, которым не понравилось, что в центре города звучат русскоязычные песни. Эта информация на месте не подтвердилась, но выяснилось, что один из мужчин нарушил законодательство о правилах военного учета и мобилизации. Данные по нему передали в военное управление.

И еще один локальный конфликт на Дерибасовской произошел вечером субботы, 17 июня, с участием одессита Виктора Кириллова, выступающего время от времени в центре города. К музыканту подошли патрульные полицейские и не дали начать концерт.

На выходных к пешему в центре Одессы Виктору Кириллову полицейские обнаружили повышенное внимание

"На Дерибасовской я выступаю несколько лет, не могу сказать, что на постоянной основе, но периодически с артистами выходили поиграть/попеть, — рассказал Виктор "Телеграфу". — Выполняем все супер-украинское и до полномасштабной войны так было, то есть популяризируем отечественную культуру, музыку и украинизируем в плане песенном Одессу и Украину, а тут нам сказали: "Нельзя играть и петь. Война в стране". Но странным образом запрет касался только улицы Дерибасовской. Правоохранители еще и подкрепление вызвали, неподалеку подстерегал бусик и в разговоре нам намекнули, что нас могут "принять" и отвезти в участок. На все вопросы, есть ли для этого законные основания, полицейские ответили, что им дали такое распоряжение. Кто именно, неясно. Могу предположить, что такая реакция на танцы в День траура в местных заведениях, но почему это распространяется на всех артистов, особенно когда ты презентуешь украинскую культуру. При этом повсюду дальше звучит клубная музыка, российский шансон и на это никто не обращает внимания".

За талантливого земляка вступилась в соцсетях журналистка Юлия Городецкая, подчеркнув: такие действия полиции в отношении уличных артистов несправедливы и выглядят борьбой "против нас, против Одессы, против Украины, против культуры". Также она напомнила, что в регионе действует только запрет на работу заведений в вечерне-ночной период, но там не упоминаются музыканты, выступающие под открытым небом.

Действительно, в тексте совместного приказа Одесской областной военной администрации и Оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" от 14-го июня 2023 года указано: "ограничение вводится на деятельность предприятий, учреждений, организаций… в сферах обслуживания и развлечений, в том числе развлекательных комплексов, клубов, центров и других субъектов предоставления развлекательных услуг населению с 22:00 до 9:00. В это время нельзя использовать световое и звуковое оборудование, а также обслуживать клиентов.

В приказе говорится о запрете на работу развлекательных заведений с 23:00 до 9:00.

Поэтому, не имея прямого запрета, на следующий день — в воскресенье, 18 июня, Виктор и его гитарист снова попытались устроить концерт на Дерибасовской. На этот раз патрульные ограничились проверкой документов и все время нарезали круги вокруг, пока музыкант пел. Но не только это придало нервозности выступлению. Также испортили атмосферу две женщины, начавшие нападать на артиста, требуя российского репертуара.

Двух женщин, которым не нравились украинские песни, пытались унять другие слушатели.

"Не думаю, что это какая-то запланированная провокация, потому что у нас достаточно людей, которые могут быть при своем мнении по разным вопросам. Одна из слушательниц, в частности, хотела услышать песню "про воровку". Я объяснил, что мы исполняем только украинские, она начала беситься, выкрикивать: "Понаехали", — рассказывает Виктор. — Все это сняла Юля, и в конце концов они успокоились. А мы выступали до 22-х часов. Думаю, если бы задержались, то полицейские бы к нам имели претензии. Но замечу, что при этом все заведения вокруг продолжали спокойно работать, из них доносилась музыка, и это никоим образом не было остановлено".

Виктор добавил, что внимание полиции не изменило его позиции, поэтому при наличии времени и сил он будет продолжать выступать на центральной улице Одессы, потому что для него не стоит вопрос — уместно сейчас петь или нет.

"Мы не знаем, когда война закончится, хотя и надеемся, что победа наступит как можно быстрее, — говорит артист.— И все это время нужно жить, развивать все украинское, говорить об этом по всему миру. Есть много аспектов, когда культурно-просветительская деятельность приносит добро и пользу. В частности, я слышу от военных, которые подходят ко мне в Одессе, пишут ли во время трансляций, что искусство поддерживает и важно. С одной стороны, люди нас слушают, подпевают и немного отвлекаются от страшных событий современности, с другой — мы помогаем и напрямую: проводим благотворительные концерты, возим амуницию из-за границы. Но что бы ты ни делал, найдется кто-то, кто найдет негатив в твоих действиях, или очередной диванный эксперт расскажет, как лучше помогать".

С группой Kommuna Lux Виктор Кириллов давал выступления для военных в Донецкой области.

Соглашается с этой позицией и Юлия, которая отмечает, что война внесла свои коррективы в ситуацию с искусством в целом, потому что не все украинцы сейчас имеют возможность посещать культурные мероприятия из-за финансовых трудностей. Именно поэтому артисты, которые бесплатно поддерживают моральный дух одесситов и гостей города и делают это на высоком уровне, должны иметь такую возможность. А правоохранителям и властям следует обратить внимание на репертуар некоторых заведений, где продолжает звучать музыка страны-агрессора.

"Музыка, особенно патриотическая, должна звучать, конечно. Она имеет терапевтический эффект, добавляет сил или просто во время концерта помогает людям немного подышать, — прокомментировала нашему изданию ситуацию Юлия. — С начала большого вторжения я на волонтерских основаниях занимаюсь организацией концертов — помогаю иностранным и отечественным артистам делать концерты в хороших залах. Конечно, мы собираем деньги. Часто стараемся делать самые дешевые билеты. Но уже в феврале на годовщину мы поняли: ситуация такова, что многие люди уже не могут потратить даже 100 гривен на билет. И этим нашим соотечественникам музыка нужна не меньше, чем их более состоятельным соседям. Поэтому лишать горожан возможности слушать тех музыкантов, которые выступают на улицах — не только глупо, но и антигуманно. Тем более что артисты Одессы в большинстве своем — замечательные" .

Новый конфликт с уличным музыкантом патрульная полиция пока не прокомментировала.