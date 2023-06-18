Никаких ночных "тусовок" и клубов: в Одессе ужесточили правила работы развлекательных заведений

Помимо запрета на прием посетителей заведениям запретили использовать звуковую и световую аппаратуру

В Одессе и области ужесточили правила работы заведений в сфере обслуживания и развлечений, включая клубы и развлекательные центры, в темное время суток.

Как сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, соответствующие ограничения будут работать с 22:00 по 9:00 каждый день.

При этом, по его словам, в этот период указанным заведениям запрещено:

осуществлять хозяйственную деятельность;

использовать световые приспособления, которые ухудшают светомаскировку города;

использовать звуковую аппаратуру, акустические системы и прочие музыкальные средства;

обслуживать посетителей в помещениях и за их пределами, а также допускать на их территорию украинцев, иностранцев и лиц без гражданства.

Братчук также добавил, что подобного рода ограничения стоило ввести гораздо раньше, а также предложил передать световую аппаратуру на нужды подразделений ВСУ, которые занимаются охотой на российские "шахеды".

Как сообщалось ранее, накануне в городе запретили посещать пляжи и купаться в море. Причиной стало то, что из-за устроенной россиянами техногенной катастрофы на Каховской ГЭС состояние воды в Черном море сильно ухудшилось и теперь представляет опасность для людей.