Никаких ночных "тусовок" и клубов: в Одессе ужесточили правила работы развлекательных заведений
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Помимо запрета на прием посетителей заведениям запретили использовать звуковую и световую аппаратуру
В Одессе и области ужесточили правила работы заведений в сфере обслуживания и развлечений, включая клубы и развлекательные центры, в темное время суток.
Как сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, соответствующие ограничения будут работать с 22:00 по 9:00 каждый день.
При этом, по его словам, в этот период указанным заведениям запрещено:
- осуществлять хозяйственную деятельность;
- использовать световые приспособления, которые ухудшают светомаскировку города;
- использовать звуковую аппаратуру, акустические системы и прочие музыкальные средства;
- обслуживать посетителей в помещениях и за их пределами, а также допускать на их территорию украинцев, иностранцев и лиц без гражданства.
Братчук также добавил, что подобного рода ограничения стоило ввести гораздо раньше, а также предложил передать световую аппаратуру на нужды подразделений ВСУ, которые занимаются охотой на российские "шахеды".
Как сообщалось ранее, накануне в городе запретили посещать пляжи и купаться в море. Причиной стало то, что из-за устроенной россиянами техногенной катастрофы на Каховской ГЭС состояние воды в Черном море сильно ухудшилось и теперь представляет опасность для людей.