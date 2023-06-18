Жодних нічних "тусовок" та клубів: в Одесі посилили правила роботи розважальних закладів

Крім заборони на прийом відвідувачів закладам заборонили використовувати звукову та світлову апаратуру

В Одесі та області посилили правила роботи закладів у сфері обслуговування та розваг, включаючи клуби та розважальні центри, у темний час доби.

Як повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, відповідні обмеження працюватимуть з 22:00 по 9:00 щодня.

При цьому, за його словами, у цей період зазначеним закладам заборонено:

провадити господарську діяльність;

використовувати світлові пристрої, які погіршують світломаскування міста;

використовувати звукову апаратуру, акустичні системи та інші музичні засоби;

обслуговувати відвідувачів у приміщеннях та за їх межами, а також допускати на їхню територію українців, іноземців та осіб без громадянства.

Братчук також додав, що подібні обмеження варто було запровадити набагато раніше, а також запропонував передати світлову апаратуру на потреби підрозділів ЗСУ, які займаються полюванням на російські "шахеди".

Як повідомлялося раніше, напередодні у місті заборонили відвідувати пляжі та купатися в морі. Причиною стало те, що через влаштовану росіянами техногенну катастрофу на Каховській ГЕС стан води в Чорному морі сильно погіршився і тепер становить небезпеку для людей.