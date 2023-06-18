Жодних нічних "тусовок" та клубів: в Одесі посилили правила роботи розважальних закладів
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Крім заборони на прийом відвідувачів закладам заборонили використовувати звукову та світлову апаратуру
В Одесі та області посилили правила роботи закладів у сфері обслуговування та розваг, включаючи клуби та розважальні центри, у темний час доби.
Як повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, відповідні обмеження працюватимуть з 22:00 по 9:00 щодня.
При цьому, за його словами, у цей період зазначеним закладам заборонено:
- провадити господарську діяльність;
- використовувати світлові пристрої, які погіршують світломаскування міста;
- використовувати звукову апаратуру, акустичні системи та інші музичні засоби;
- обслуговувати відвідувачів у приміщеннях та за їх межами, а також допускати на їхню територію українців, іноземців та осіб без громадянства.
Братчук також додав, що подібні обмеження варто було запровадити набагато раніше, а також запропонував передати світлову апаратуру на потреби підрозділів ЗСУ, які займаються полюванням на російські "шахеди".
Як повідомлялося раніше, напередодні у місті заборонили відвідувати пляжі та купатися в морі. Причиною стало те, що через влаштовану росіянами техногенну катастрофу на Каховській ГЕС стан води в Чорному морі сильно погіршився і тепер становить небезпеку для людей.