Цой не жив: в госорганах ответили, законно ли петь его песни на улице

Исполнитель погиб за год до развала СССР

После резонансной истории во Львове, когда подросток пел на улице песни Виктора Цоя и нахамил народной депутатке, сделавшей ему замечание, в обществе возникли споры и разногласия, допустимы ли его песни в Украине во время войны. Точку в этом вопросе поставили в Государственном агентстве Украины по искусствам и художественному образованию.

Запрос в Госискусств о том, существует ли запрет на публичное исполнение песен Виктора Цоя в Украине, направили "Українські новини".

Согласно полученному ответу, такого запрета нет: Виктор Цой не включен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

"Песни и творчество Виктора Цоя, не являвшегося гражданином российской федерации, не подлежат запрету на публичное исполнение на территории Украины", — пояснили в Госискусств.

Отметим, подросток, который пел песни Цоя во Львове, к этому и апеллировал — он настаивал, что тот не является российским исполнителем, так как умер до создания российской федерации.

Напомним, оказалось, что парень несовершеннолетний и приехал во Львов без взрослых. Его забрали в детский приют и вскоре он поехал домой в Одессу, пообещав приехать еще. Народный депутат Наталья Пипа подчеркивала, что ее претензии к парню были по поводу его хамства, а не из-за того, что он говорил по-русски.

Как сообщал "Телеграф", в Одессе полиция удивила запретом выступлений уличных музыкантов на улице Дерибасовской.