Во Львове пытались украсть останки советского разведчика: Садовой интересно отреагировал

Этим делом сейчас занимаются сотрудники полиции

Во Львове неизвестные попытались украсть останки советского разведчика Николая Кузнецова, могилу которого неоднократно оскверняли. Однако сделать этого у них так и не вышло.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал городской глава Львова Андрей Садовой.

"Какое-то бестолковое хотело украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная", — написал он.

По словам Садового, этим делом сейчас занимаются сотрудники полиции. Местные правоохранители на данный момент пока никак не прокомментировали инцидент.

"Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. За деталями в ГУР", — подчеркнул мэр.

Отметим, что Николай Кузнецов — это советский диверсант-разведчик, агент НКВД. Он погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области. Есть несколько версий случившегося — он погиб в бою или же сам подорвал себя гранатой.

Кузнецов покоится возле Холма Славы во Львове. Его родственники в россии хотят перезахоронить останки. Осенью 2021 года Кассационный административный суд обязал исполнительный комитет Львовского городского совета передать останки разведчика его родственникам. Однако Андрей Садовой отказался это делать. Городской глава задался вопросом, не хочет ли россия передать Украине 121 ее гражданина, которые заключены по политическим и религиозным мотивам, а также 296 человек, что находились на оккупированных территориях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной 2023 года под Броварами в Киевской области нашли десятки свежих могил, на которых были таблички с номерами. Стоит добавить, что Бровары находились около месяца под оккупацией в начале полномасштабного вторжения.