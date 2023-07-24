У Львові намагалися вкрасти останки радянського розвідника: Садовий цікаво відреагував

Цією справою зараз займаються співробітники поліції

У Львові невідомі спробували вкрасти останки радянського розвідника Миколи Кузнєцова, могилу якого неодноразово опоганювали. Проте зробити цього так і не вийшло.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

"Якесь безглузде хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала", — написав він.

За словами Садового, цією справою зараз займаються співробітники поліції. Місцеві правоохоронці наразі поки що ніяк не прокоментували інцидент.

"Повторюся. Кузнєцов нам не потрібний, але просто так — не віддамо. За деталями в ГУР", — підкреслив мер.

Зазначимо, що Микола Кузнєцов це радянський диверсант-розвідник, агент НКВС. Він загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району Львівської області. Є кілька версій того, що сталося — він загинув у бою або сам підірвав себе гранатою.

Ковалів спочиває біля Пагорба Слави у Львові. Його родичі у росії хочуть перепоховати останки. Восени 2021 року Касаційний адміністративний суд зобов’язав виконавчий комітет Львівської міської ради передати останки розвідника його родичам. Проте Андрій Садовий відмовився це робити. Міський голова запитав, чи не хоче росія передати Україні 121 її громадянина, які укладені з політичних та релігійних мотивів, а також 296 осіб, що перебували на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні 2023 року під Броварами на Київщині знайшли десятки свіжих могил, на яких були таблички з номерами. Варто додати, що Бровари були близько місяця під окупацією на початку повномасштабного вторгнення.