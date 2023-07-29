28 тысяч за день рождения отца и наушники теще: в Одессе парень выставил девушке счет после разрыва (фото)
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Часть арсходов мужчина простил своей бывшей возлюбленной
В Одессе, где недавно была слышна стрельба среди белого дня, парень расстался с девушкой по имени Настя и выставил ей счет на 200 тысяч гривен. Мужчина написал ей письмо, в котором подробно расписал за что она ему должна.
Письмо опубликовал блогер Роберт Зелтиньш, а также одесские Telegram-каналы. В соцсети некоторые комментаторы поддержали парня.
Так, в письме сказано, что парень сделал для себя несколько выводов и очень удивлен тем, что девушка из любящей резко превратилась в холодную и равнодушную. При встрече она и ее семья не здороваются с ним и делают вид, что парня "просто не существует". Чтобы это исправить, одессит решил избавить жизнь уже бывшей девушки или жены (не ясно) от всего, что может напоминать о нем.
Он просит вернуть ему почти 200 тысяч гривен, часть из которых бывшая возлюбленная брала в долг. Так, в списке перечислены следующие траты за период с 24 февраля 2023 года по 25 июля 2023 года:
- 6 тысяч гривен на туфли;
- 2 тысячи гривен на очки;
- 4 тысячи гривен на духи теще;
- 3 тысячи в долг на платье;
- 28 тысяч день на рождения отца девушки в Аркадии;
- 54 тысячи на Айфон;
- 84 700 на ноутбук;
- 30 тысяч в долг на свадьбу брату;
- 5 тысяч гривен просто в долг;
- 2 700 на наушники теще.
При этом часть трат зачеркнуты — это оплата коммуналки, расходы на бензин и СТО, а также оплата налоговых долгов. Указано, что их она может не возвращать.
В комментариях под постом блогера некоторые поддержали мужчину, ведь часть денег была взята в долг, а сам он в письме указал, что девушка обещала их отдать.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Одессе пьяный мужчина избил полицейского, потому что влюбился.