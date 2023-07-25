В Одессе стрельба средь бела дня, введена операция "Сирена": что происходит

Информации пострадавших в результате происшествия нет

В Приморском районе Одессы произошла стрельба. По предварительной информации, неизвестные обстреляли из пневматического оружия автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

"Сообщение о происшествии на улице Базарной поступило на спецлинию "102" около одиннадцати часов дня от очевидца. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. В действие введена полицейская операция "Сирена", — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю БМВ. Затем на двух автомобилях начали его догонять. В результате происшествия механические повреждения получили несколько припаркованных автомобилей.

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что по предварительной информации в ходе инцидента никто не пострадал.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале июня в Одессе случился подобный инцидент. Тогда неизвестные расстреляли автомобиль в районе Киевского рынка. По словам очевидцев, огонь по BMW открыли из Range Rover. В результате происшествия погибли два человека — один в автомобиле, на месте, а второй в карете скорой помощи.