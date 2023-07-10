"Попросил научить стрелять": На Буковине отец из ружья случайно застрелил сына

Событие квалифицировано как убийство по неосторожности

Полицейские Буковины расследуют обстоятельства смертельного ранения 13-летнего мальчика. Трагический случай произошел в воскресенье, 9 июля, в селе Замостье Вижницкой общины.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Черновицкой области.

Отмечается, что правоохранителей вызвали медики Вижницкой районной больницы. Врачи рассказали, что отец на собственном автомобиле привез к ним своего сына с огнестрельным ранением. Но парня спасти не удалось, от полученной травмы он скончался.

Для выяснения обстоятельств гибели 13-летнего буковинца на место происшествия сразу прибыли правоохранители. Они выяснили, что в тот день 48-летний житель села Замостье находился дома вместе со своими 13-летним и 9-летним сыновьями.

"Около 20:00 дети попросили отца научить их стрелять. Мужчина взял ружье с патронами и пошел вместе с сыновьями в лес неподалеку от дома. Там буковинец зарядил оружие и отошел от находившихся позади него детей. В это время ружье упало с плеча на землю – и произошел выстрел: ранение получил 13-летний мальчик", — сообщили в полиции.

Известно также, что все разрешения на оружие у отца были. В настоящее время тело погибшего полицейские направили на судебно-медицинскую экспертизу, а гладкоствольное охотничье ружье — на исследования в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

"Все разрешительные документы на оружие у отца были. По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства этого трагического события", — сообщили в полиции Черновицкой области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о резонасном деле во Львовской области. Там полицейские раскрыли убийство 17-летней девушки, девять лет считавшейся пропавшей без вести.